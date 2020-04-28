Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах цього року не відбудеться

У зв’язку із кризовою ситуацією, яку викликала епідемія COVID-19 у Чехії й світі, 55-ий міжнародний Карло-Варський кінофестиваль цього року не відбудеться. Про це заявив президент кінофестивалю Їржі Бартошка.

«Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах є в нас однією з найбільш значних культурних подій, і як організатори ми врешті дійшли до думки, що пошук альтернативних варіантів ішов би всупереч його головному змісту, а ним є взаємні зустрічі глядачів, творців фільмів, людей з різних галузей життя та їхнє колективне сприйняття творів», – зазначив Їржі Бартошка.

Організатори ухвалили рішення про те, що 55-ий міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах відюудеться 2 липня 2021 року.