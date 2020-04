Global Film Festival: провідні кінофестивалі світу покажуть нові фільми на YouTube

Нью-йоркський кінофестиваль Tribeca Film Festival спільно з YouTube проведуть онлайн-фестиваль кіно We Are One: A Global Film Festival («Ми єдині: глобальний кінофестиваль»). Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Tribeca.

В онлайн-фестивалі, який відбудеться з 29 травня до 7 червня, візьмуть участь понад 20 великих міжнародних кінофорумів, включно з Каннським, Берлінським, Венеціанським, фестивалями в Торонто, Нью-Йорку, Лондоні, Локарно, Сан-Себастьяні, Карлових Варах, Токіо, міжнародним анімаційним фестивалем в Ансі тощо.

Глядачі зможуть безкоштовно подивитися фільми різних жанрів: документальні, ігрові, анімаційні та музичні. Всі вони транслюватимуться на офіційному YouTube-каналі фестивалю. Повний розклад буде опублікований пізніше.

Під час перегляду можна зробити пожертвування Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) або місцевим організаціям, які допомагають медпрацівникам і співробітникам служб життєзабезпечення в період пандемії.

Цифровий формат не стане повноцінною заміною кінофестивалям, організатори яких сподіваються провести їх після закінчення пандемії.