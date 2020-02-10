Народжена в Україні британка отримала «Оскар» за найкращий короткий документальний фільм

Британська продюсерка українського походження Елена Андрейчева здобула «Оскар» за стрічку «Навчаючись скейтбордингу в зоні війни (якщо ти дівчина)». Фільм виграв у номінації «Короткий документальний фільм», повідомляє Голос Америки.

Стрічка розповідає про дівчат у столиці Афіганістану Кабулі, які живуть у незаможних районах міста. Вони разом ходять до школи, вчаться читати і писати і водночас навчаються їзди на скейті, таким чином здобуваючи впевненість у собі.

Елена Андрейчева народилась у Києві, зараз живе і працює в Лондоні. До цього вона працювала над створенням документальних фільмів разом із BBC, National Geographic, Discovery Channel. Серед її історій – фільми про роботу медиків у Лесото, життя тюремних банд у США, про шукачів бивнів мамонтів у Сибіру та інші.

«Найважливіший аспект моєї роботи та моя мотивація – це щире бажання дізнатися, як це – жити життям людей, які присутні в моїх фільмах», – пише Андрейчева про себе на власному вебсайті.

Стрічка «Навчаючись скейтбордингу в зоні війни (якщо ти дівчина)» також отримала нагороди на кінофестивалях Tribeca 2019, IDA Awards 2019 і приз британської кіноакадемії BAFTA.