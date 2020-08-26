Суд відмовив кінорежисеру Поланскі у поновлені в Американській кіноакадемії

У США суд відмовив кінорежисеру Роману Поланскі у поновленні його у складі Американської кіноакадемії, яка щорічно вручає найпрестижнішу нагороду у сфері кіно – премію «Оскар».

87-річного Поланскі виключили з академії у травні 2018 року через кримінальну справу, яку проти нього відкрили у 1977 році через звинувачення у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчиною.

У позові режисер стверджував, що Академія відмовила йому у належній правовій процедурі, коли вирішила виключити його зі свого складу відповідно до нового кодексу поведінки, складеного у відповідь на численні звинувачення у сексуальних домаганнях у кіноіндустрії.

Суддя Верховного суду округу Лос-Анджелес Мері Штробель зазначила у постанові, що ПОланскі надали можливість представити Академії «будь-які докази, які на його думку мають відношення до справи», зокрема зауваження його адвоката і відео-заяву.

Польсько-французький режисер Роман Поланскі втік зі Сполучених Штатів у 1978 році через звинувачення у зґвалтуванні 13-річної дівчини і більше до країни не повертався. В останні роки його звинуватили у сексуальних домаганнях ще кілька жінок, та Поланскі все заперечує.

Незважаючи на звинувачення, Поланскі отримав «Оскара» у 2003 році за фільм «Піаніст».

Поланскі живе переважно у Парижі, та також має житло у Польщі.