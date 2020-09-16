Держкіно презентувало трейлер українського фільму, який купили на HBO Eastern Europe

Державне агентство з питань кіно презентувало трейлер українського фільму «Атлантида» режисера Валентина Васяновича, який купили на стрімінговому сервісі HBO Eastern Europe.

«Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання», – розповіли в Держкіно.

У вересні 2019 року фільм здобув перемогу в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Українська прем’єра стрічки відбудеться 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий кінотеатральний прокат стрічка вийде 5 листопада 2020 року.

«Атлантида» увійшла у довгий список Премії Європейської кіноакадемії та змагається за право представляти Україну на «Оскарі». Фільм створений «Студією Гармата фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.