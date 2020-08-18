Фільм про Донбас потрапив до лонгліста «європейського Оскара»

Фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича потрапив до довгого списку Премії Європейської кіноакадемії. Про це йдеться на сайті самої премії.

Організатори премії оприлюднили першу частину претендентів на премію, де, окрім «Атлантиди», опинилася ще 31 стрічка.

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Як повідомляє пресслужба проєкту, фільм разом із іншими передивлятимуться члени кіноакадемії, які голосуватимуть за номінантів. Результати стануть відомі 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї, Іспанія.

«Ми сприймаємо кожен фестиваль чи премію як можливість розповісти світу про війну з Росією. Цього разу ми зможемо ще раз нагадати про неї Європі», – заявляє команда фільму «Атлантида».

Нагородження лауреатів Європейської кіноакадемії вібудеться 12 грудня в Рейк’явіку.

«Атлантида» Валентина Васяновича – це фільм про майбутні події на сході України після завершення війни з Росією. Його прем’єра в Україні запланована на листопад 2020 року.

У вересні 2019 року фільм здобув перемогу в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського міжнародного кінофестивалю.