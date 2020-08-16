«Молодість-49»: 10 нових українських фільмів, які покажуть на великому екрані 

Із 22 по 30 серпня у Києві відбудеться 49-й міжнародний кінофестиваль «Молодість», який цьогоріч перенесли у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції. Незважаючи на це, організатори підготували насичену українську та міжнародну програму: короткометражне, повнометражне, класичне і нове кіно. Радіо Свобода розповідає про 10 українських фільмів, на які варто звернути увагу на фестивалі.

«Забуті» (Україна-Швейцарія, режисерка Дарія Онищенко)

Фільм, який відкриватиме кінофестиваль «Молодість» – це робота українсько-німецької режисерки Дарії Онищенко «Забуті». Як повідомляють автори картини, вона розповідає історію «реальних людей з окупованих територій»: вчительки української мови Ніни, яка через роботу чоловіка не може поїхати з окупованого Луганська, та 17-річного учня Андрія, який наважується вивісити прапор України на даху своєї школи і робить ще багато речей, які в ОРДЛО небезпечні для життя.

У фільмі грає відомий український актор, народний артист Олексій Горбунов, перформерка з Криму Марія Куліковська. Світова прем’єра «Забутих» відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Ті, хто не зможе подивитися фільм на фестивалі, можуть побачити його у широкому прокаті з 3 вересня.

«Парфенон» (Литва-Україна-Франція, режисер Мантас Кведаравічюс)

Єдиний фільм українського виробництва, що увійшов в міжнародний конкурс повного метру – це «Парфенон» (також відомий як «Стасіс»). У 2017 році Держкіно виділило на його виробництво понад 11 мільйонів гривень. Відповідно до сюжету, в дешевому борделі біля підніжжя афінської фортеці чоловік пригадує вражаючі події свого життя. Його пошуки любові та слави багато хто переказує і проживає: повія з непоправним минулим, гангстер, якого переслідують нещастя, іконописиця, яка не має віри.

За жанром, це психологічна драма, створена методом комбінації художнього та документального кіно. Зйомки стрічки проходили в Україні, Греції, Туреччині, Уганді та Литві. Фільм було відібрано до конкурсної програми «Тиждень критики» 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

«Бульмастиф» (Україна, режисер Анастасія Буковська)

У короткометражному конкурсі варто звернути увагу на український фільм «Бульмастиф». Як повідомляє Держкіно, ця стрічка розповідає історію ветерана війни на Донбасі, який прагне віднайти себе у мирному житті. Випадкова зустріч із собакою бійцівської породи та пошук її господаря змінюють його світогляд та повертають до життя.

Повідомляється, що у 2019 році Держкіно надало фільму «Бульмастиф» фінансову підтримку розміром 1,4 мільйона гривень (50% загальної вартості виробництва стрічки). Фільм є дебютною стрічкою режисерки Анастасії Буковської. Головні ролі у стрічці виконали зірка фільму «Черкаси» Євген Ламах, знані українські актори Ніна Антонова та Олексій Горбунов.

«Ми є. Ми поруч» (Україна, режисер Роман Балаян)

Роман Балаян – визнаний класик радянського і українського кіно, відомий за картинами «Польоти уві сні та наяву», «Бережи мене, мій талісмане», «Леді Макбет Мценського повіту».

Востаннє Балаян представляв повнометражну картину в 2008 році. Новий фільм митця чорно-білий та розповідає історію хірурга, який припускається помилки в діагнозі свого семирічного хрещеника. Всі події у фільмі розгортаються в Києві.

У головних ролях – актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв («Хайтарма», «Кіборги») та акторка Катерина Молчанова («Моя бабуся Фані Каплан», «Гуцулка Ксеня»). Сайт Prozorro повідомляє, що Мінкульт виділив на створення цього твору 19,5 мільйонів гривень.

«В. Сильвестров» (Україна, режисер Сергій Буковський)

Сергій Буковський – знаний у світі український документаліст, автор стрічки про Голодомор «Живі» та дев’ятисерійного фільму «Війна. Український рахунок». Його нова документальна стрічка «В.Сильвестров» присвячена творчості видатного українського композитора і розповідає про основні віхи його життя.

У кадрі з’являється сам 82-річний Валентин Сильвестров. «Водночас фільм зовсім не схожий на традиційну кінобіографію. Це передовсім споглядання, сповідь, історія видатного таланту на тлі контроверсійної епохи, авторський погляд на особистість генія у всій його химерності, незвичності та емоційній глибині», – йдеться в анотації картини.

«Передчуття» (Україна, режисер В'ячеслав Криштофович)

В’ячеслав Криштофович – відомий український режисер, у доробку якого такі фільми, як «Ребро Адама» і «Приятель небіжчика». Останній Україна навіть висувала на кінопремію «Оскар». Через багато років Криштофович повертається з повнометражною стрічкою під назвою «Передчуття». За сюжетом, повільне життя провінційного приморського містечка раптом порушує локальний скандал, який розгортається навколо чоловіка, котрий пішов із життя. А тим часом на рейді з’являються військові кораблі: над містом нависає відчуття тривоги та неспокою.

Світова прем’єра стрічки відбулася в Берліні 10 грудня 2019 року. Головні ролі у фільмі виконують народні артисти України Станіслав Боклан, Лариса Руснак, Ксенія Ніколаєва. Фільм отримав підтримку від держави у розмірі 13,5 мільйонів гривень, що становить половину від його загальної вартості.

«Зарваниця»/«Новий Єрусалим» (Україна, режисери Ярема Малащук, Роман Хімей)

Роман Хімей та Ярема Малащук – молоді художники, які виграли другу премію на Pinchuk Art Prize за відеороботу «На кого ти нас покинув?». Документальний фільм «Зарваниця» став повнометражним дебютом хлопців. Він розповідає про один із наймасовіших паломницьких походів України.

Проєкт «Зарваниця» отримав державну фінансову підтримку розміром понад 1 мільйон гривень, що становить загальну вартість виробництва фільму. Міжнародна назва фільму – «Новий Єрусалим» є своєрідним посиланням на новостворений архітектурний комплекс на території Зарваниці – «Український Єрусалим».

«Поїзд: Київ-Війна» (Україна, режисер Корній Грицюк)

Режисер повнометражної стрічки у жанрі мок’юментарі (псевдодокументальне кіно) «Безлюдна країна 2020» Корній Грицюк зняв свій новий фільм у поїзді рейсу «Київ-Костянтинівка» (колишній «Київ-Донецьк»). Це документальний фільм, в якому режисер спілкується з людьми, які їздять між столицею та Донбасом, де продовжується війна з Росією.

Зняв фільм «Київ-війна», як і попередню роботу Грицюка «Безлюдна країна», оператор програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Кирило Лазаревич. В процесі зйомок автори стрічки понад 30 разів їздили маршрутом «Київ-Костянтинівка».

«Вусатий фанк» (Україна, режисер Олександр Ковш)

Документальний фільм Олександра Ковша досліджує історію української музики 1970-х років, а саме, як відбулося становлення української естради та що у неї спільного зі світовою музичною модою того часу. Стрічка досліджує феномен таких виконавців, як «Смерічка», «Світязь», «Арніка», «Кобза», «Візерунки шляхів», «Березень», «Дзвони», «Водограй» та інших.

Фільм був профінансований Держкіно на суму 1,7 мільйона гривень. Автор ідеї та сценарію – музичний продюсер, співзасновник і артдиректор клубу Xlib та аудіофільного бару Gram, діджей, музичний журналіст Віталій «Бард» Бардецький, який працював з гуртами «Скрябін» і «Океан Ельзи», написав книгу спогадів про Андрія Кузьменка.

«Ми більше ніколи не заблукаємо разом» (Україна, Туреччина, режисер Євген Кошин)

Короткометражний фільм «Ми більше ніколи не заблукаємо разом» розповідає історію 27-річного Саші, який запізнився на літак. Він має провести цілий день в незнайомому південному місті – без готівки, мобільного зв'язку, WiFi та інших благ цивілізації – в компанії юної одеситки Саші. На думку організаторів фестивалю, у фільмі молодого режисера Євгена Кошина відчутний «настрій юнацької розгубленості», який розвивається в історію «ексцентричної зустрічі десь на півдні країни, яка може стати чимось більшим, ніж випадковість».

Сам Кошин каже, що багато хто може побачити у фільмі «банальну мелодраму». Робота представлена в міжнародному студентському конкурсі «Молодості». Як повідомляє кіносайт DzygaMDB, попередній короткометражний фільм Кошина «Зірка Давид» (2016) брав участь у 42 фестивалях.