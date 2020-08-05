У прокат в Україні виходять «Забуті» – фільм про людей в окупації

У всеукраїнський прокат восени виходить стрічка про людей з окупованого Луганська: це «Забуті» режисерки Дарії Онищенко. Рік тому фільм отримав спеціальну нагороду журі на Варшавському кінофестивалі. 22 серпня на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» відбудеться його українська прем'єра, а 3 вересня фільм виходить у прокат в кінотеатрах.

Про що фільм?

Стрічка розповідає історію вчительки Ніни, яка залишилась в окупованому Луганську. А ще старшокласника, який наважується вивісити прапор України на даху своєї школи і робить ще багато речей, які в ОРДЛО небезпечні для життя.

Ми на Радіо Донбас.Реалії часто чуємо в коментарях до ефірів і в фейсбук-битвах запитання: «чому вони там залишились» щодо людей за лінією розмежування – так от кіно, власне, про це.

Це життя україномовної людини в умовах, коли їй в обличчя кажуть, що ця мова «коров'яча», а навколо вихваляються, як отримали російський паспорт. Це фільм про її спроби втекти і причини цього не робити.

Кличуть глядачів з вадами зору та слуху

«Забуті» мають звокоопис і розгорнуті субтитри – відповідно, для людей з вадами зору та слуху. Увімкнути їх можна за допомогою додатків Earcatch та Subcatch для смартфонів, які розробила ініціатива «Доступне кіно». Звукова доріжка чи субтитри автоматично синхронізуються з фільмом в кінотеатрі.

Дивитись кіно – право кожної людини – так кажуть розробники додатків. Ось усі фільми, які зараз мають таку звукову доріжку та субтитри.

Так, приміром, виглядає адаптований трейлер:

Хто робив «Забутих»

Фільм є українсько-швейцарською копродукцією (знятий за підтримки Міністерства культури України та Федерального управління культури Швейцарії). Світова прем’єра «Забутих» відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, також проєкт стрічки був представлений у рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз Українського Інституту.

Інтерв'ю з режисеркою чекайте незабаром на Радіо Донбас.Реалії. Всі наші ефіри є тут.

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