«Чорнобиль» отримав премію BAFTA як найкращий мінісеріал

П’ятисерійний мінісеріал «Чорнобиль» виробництва телеканалу HBO і британської телемережі Sky про катастрофу на атомній електростанції в Україні в 1986 році, завоював головні призи щорічної телевізійної премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

«Чорнобиль» отримав найвищу нагороду як найкращий мінісеріал. Актор Джаред Гарріс, який зіграв академіка Валерія Легасова, отримав нагороду в категорії «Найкраща чоловіча роль».

Всього «Чорнобиль» завоював в цілому дев’ять нагород BAFTA – найбільше за всю історію премії.

Церемонія цього року транслювалася 31 липня в умовах обмежень через пандемію коронавірусу по BBC TV.

Переможці премії «приймали» призи онлайн зі своїх будинків або з інших місць на відстані.

Прем’єра мінісеріалу «Чорнобиль» відбулася в 2019 році. Серіал « став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він здобув найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.