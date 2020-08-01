Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 серпня 2020, Київ 22:04
Новини | Суспільство

«Чорнобиль» отримав премію BAFTA як найкращий мінісеріал

Кадр із серіалу «Чорнобиль»

П’ятисерійний мінісеріал «Чорнобиль» виробництва телеканалу HBO і британської телемережі Sky про катастрофу на атомній електростанції в Україні в 1986 році, завоював головні призи щорічної телевізійної премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

«Чорнобиль» отримав найвищу нагороду як найкращий мінісеріал. Актор Джаред Гарріс, який зіграв академіка Валерія Легасова, отримав нагороду в категорії «Найкраща чоловіча роль».

Всього «Чорнобиль» завоював в цілому дев’ять нагород BAFTA – найбільше за всю історію премії.

Церемонія цього року транслювалася 31 липня в умовах обмежень через пандемію коронавірусу по BBC TV.

Переможці премії «приймали» призи онлайн зі своїх будинків або з інших місць на відстані.

Прем’єра мінісеріалу «Чорнобиль» відбулася в 2019 році. Серіал « став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він здобув найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG