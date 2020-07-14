Український фільм «Мої думки тихі» вийде на HBO Europe – Держкіно

Український фільм «Мої думки тихі» восени вийде на HBO Europe, повідомило Державне агентство з питань кіно.

За словами продюсерів стрічки Дмитра Суханова та Алли Бєлої, контракт міжнародного сейлз-агента Reason8 Films (Велика Британія) був підписаний ще навесні, але тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами компанії HBO.

Стрічку режисера Антоніо Лукіча вперше показали 4 липня 2019 року в секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де фільм отримав Спеціальну нагороду журі.

В Україні кінофестивальна прем'єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Там фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).

У травні фільм «Мої думки тихі» здобув перемогу в номінації «Найкращий фільм» під час церемонії вручення четвертої національної кінопремії України «Золота Дзиґа».