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03 травня 2020, Київ 23:33
Новини | Суспільство

Золота Дзиґа 2020: стали відомі переможці «українського Оскара»

Головний приз року в номінації «Найкращий фільм» здобула стрічка «Мої думки Тихі» Антоніо Лукіча

На церемонії вручення четвертої національної кінопремії України «Золота Дзиґа» 3 травня вручили нагороди в 22 номінаціях.

Так, український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв отримав нагороду «За режисерську роботу», а головний приз року в номінації «Найкращий фільм» здобула стрічка «Мої думки Тихі» Антоніо Лукіча.

Повний список нагород:

  • Найкращий фільм: «Мої думки Тихі»
  • Відкриття року: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч
  • Найкраща режисерська робота: «Додому / EVGE» ( «Додому») Нарімана Алієва
  • Найкраща жіноча роль: «Мої думки Тихі», Ірма Вітовська
  • Найкраща жіноча роль другого плану: «Чорний ворон», Наталя Сумська
  • Найкраща чоловіча роль: «Додому / EVGE» ( «Додому»), Ахтем Сеітаблаєв
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: «Вулкан», Віктор Жданов
  • Почесна нагорода за внесок в розвиток українського кінематографа: Ада Роговцева
  • Найкраща робота художника-постановника: «Захар Беркут», Владлен Одуденко
  • Найкращий сценарій: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко
  • Найкраща операторська робота: «Вулкан», Вадим Ільков
  • Найкраща музика: «Гуцулка Ксеня», Тимур Полянський і фрік-кабаре Dakh Daughters
  • Найкраща пісня: «Гуцулка Ксеня», «Мавка-Русалка», фрік-кабаре Dakh Daughters
  • Найращий монтаж: «Фокстер і Макс», Володимир Запрягалов і Тетяна Ходаківська
  • Найкращий грим: «Захар Беркут», Алла Леонова
  • Найкращий звук: «Вулкан», Борис Петер
  • Найращий дизайн костюмів: «Захар Беркут», Антоніна Белінська
  • Найкращі візуальні ефекти: «Фостер і Макс», Артем Сушильников і Дмитро Овчаренко
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Кохання»
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм: «У нашій синагозі»
  • Найкращий документальний фільм: «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»
  • Премія глядацьких симпатій: «Крути 1918».

«Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте.

Минулого року стрічка Сергія Лозниці «Донбас» отримала премію української кіноакадемії «Золота дзиґа» як найкращий фільм, а сам він був відзначений як найкращий режисер та сценарист року.

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