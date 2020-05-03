Золота Дзиґа 2020: стали відомі переможці «українського Оскара»

На церемонії вручення четвертої національної кінопремії України «Золота Дзиґа» 3 травня вручили нагороди в 22 номінаціях.

Так, український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв отримав нагороду «За режисерську роботу», а головний приз року в номінації «Найкращий фільм» здобула стрічка «Мої думки Тихі» Антоніо Лукіча.

Повний список нагород:

Найкращий фільм: «Мої думки Тихі»

Відкриття року: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч

Найкраща режисерська робота: «Додому / EVGE» ( «Додому») Нарімана Алієва

Найкраща жіноча роль: «Мої думки Тихі», Ірма Вітовська

Найкраща жіноча роль другого плану: «Чорний ворон», Наталя Сумська

Найкраща чоловіча роль: «Додому / EVGE» ( «Додому»), Ахтем Сеітаблаєв

Найкраща чоловіча роль другого плану: «Вулкан», Віктор Жданов

Почесна нагорода за внесок в розвиток українського кінематографа: Ада Роговцева

Найкраща робота художника-постановника: «Захар Беркут», Владлен Одуденко

Найкращий сценарій: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко

Найкраща операторська робота: «Вулкан», Вадим Ільков

Найкраща музика: «Гуцулка Ксеня», Тимур Полянський і фрік-кабаре Dakh Daughters

Найкраща пісня: «Гуцулка Ксеня», «Мавка-Русалка», фрік-кабаре Dakh Daughters

Найращий монтаж: «Фокстер і Макс», Володимир Запрягалов і Тетяна Ходаківська

Найкращий грим: «Захар Беркут», Алла Леонова

Найкращий звук: «Вулкан», Борис Петер

Найращий дизайн костюмів: «Захар Беркут», Антоніна Белінська

Найкращі візуальні ефекти: «Фостер і Макс», Артем Сушильников і Дмитро Овчаренко

Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Кохання»

Найкращий короткометражний ігровий фільм: «У нашій синагозі»

Найкращий документальний фільм: «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Премія глядацьких симпатій: «Крути 1918».

«Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте.

Минулого року стрічка Сергія Лозниці «Донбас» отримала премію української кіноакадемії «Золота дзиґа» як найкращий фільм, а сам він був відзначений як найкращий режисер та сценарист року.