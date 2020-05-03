Золота Дзиґа 2020: стали відомі переможці «українського Оскара»

На церемонії вручення четвертої національної кінопремії України «Золота Дзиґа» 3 травня вручили нагороди в 22 номінаціях.
Так, український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв отримав нагороду «За режисерську роботу», а головний приз року в номінації «Найкращий фільм» здобула стрічка «Мої думки Тихі» Антоніо Лукіча.
Повний список нагород:
- Найкращий фільм: «Мої думки Тихі»
- Відкриття року: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч
- Найкраща режисерська робота: «Додому / EVGE» ( «Додому») Нарімана Алієва
- Найкраща жіноча роль: «Мої думки Тихі», Ірма Вітовська
- Найкраща жіноча роль другого плану: «Чорний ворон», Наталя Сумська
- Найкраща чоловіча роль: «Додому / EVGE» ( «Додому»), Ахтем Сеітаблаєв
- Найкраща чоловіча роль другого плану: «Вулкан», Віктор Жданов
- Почесна нагорода за внесок в розвиток українського кінематографа: Ада Роговцева
- Найкраща робота художника-постановника: «Захар Беркут», Владлен Одуденко
- Найкращий сценарій: «Мої думки Тихі», Антоніо Лукіч і Валерія Кальченко
- Найкраща операторська робота: «Вулкан», Вадим Ільков
- Найкраща музика: «Гуцулка Ксеня», Тимур Полянський і фрік-кабаре Dakh Daughters
- Найкраща пісня: «Гуцулка Ксеня», «Мавка-Русалка», фрік-кабаре Dakh Daughters
- Найращий монтаж: «Фокстер і Макс», Володимир Запрягалов і Тетяна Ходаківська
- Найкращий грим: «Захар Беркут», Алла Леонова
- Найкращий звук: «Вулкан», Борис Петер
- Найращий дизайн костюмів: «Захар Беркут», Антоніна Белінська
- Найкращі візуальні ефекти: «Фостер і Макс», Артем Сушильников і Дмитро Овчаренко
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм: «Кохання»
- Найкращий короткометражний ігровий фільм: «У нашій синагозі»
- Найкращий документальний фільм: «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»
- Премія глядацьких симпатій: «Крути 1918».
«Золота Дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте.
Минулого року стрічка Сергія Лозниці «Донбас» отримала премію української кіноакадемії «Золота дзиґа» як найкращий фільм, а сам він був відзначений як найкращий режисер та сценарист року.
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