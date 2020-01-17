Смішно, бо про життя. Чому варто переглянути «Мої думки тихі»?

Українська комедія тепер не буде асоціюватись зі «Скаженим весіллям» чи фільмами кіностудії «Квартал 95». Комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» демонструє гумор нової генерації – інтелігентний, самокритичний та незлий.

Це не дивно, адже самому режисерові 27 років, і це його дебют у повнометражному кіно. Його роботу вже встигли відзначити спеціальною премією журі на 54-му міжнародному фестивалі у Карлових Варах, а у соціальних мережах стрічку вже називають одним із найважливіших українських фільмів 2020 року.

«Мої думки тихі» розповідає про звукорежисера і музиканта Вадима, який, зазнавши безлічі невдач у роботі й особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку.

Канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Для нього це – шанс покинути Україну і вирушити до Канади. Але головним супутником у новій роботі Вадима раптово стає людина, яка для цього аж ніяк не годиться, – його мати.

Фільм не побудований на товстих жартах з елементами расизму, ксенофобії й сексизму. Цей фільм про життя – про батьків і дітей, про самотність, про боротьбу дорослості й дитинства.

У принципі, там майже немає жартів. Він смішний, бо про життя ‒ про найкумедніші його прояви. І багато глядачів вже відзначили, що найсмішніші моменти стрічки можна зустрічати фразою «о, це точно так, як у мене було».

Що пишуть про стрічку глядачі?

Письменник Андрій Курков поділився власним захопленням від стрічки: «Хотілось крикнути цій молодій і жвавій команді: «Ви хоча б розумієте, що ви зняли?». Звісно ж, розумію. Тому й не крикнув».

Актриса дубляжу Анна Чиж відзначила особливе почуття гумору, притаманне стрічці: «Ви знаєте, це реальний кайф – сміятися саме з українського кіно, де всі свої – і характери, і місця, і ситуації, і типажі. Де драматизм героя такий близький та зрозумілий, що сльози просто печуть щоки».

Журналіст Єгор Шуміхін також відзначив гумор у фільмі: «І під гумором я маю на увазі не «пердушки», які викликають тільки тваринний регіт, а класно підмічені моменти з нашого життя, без особливих гіпербол, що викликають дитячу радість, бо ти розумієш, що у тебе така ж фігня».

Режисерка Марина Степанська також призналась у коханні стрічці: «Це такий фільм, де кожен знайде жарт для себе й про себе».

Письменниця Оксана Забужко заявила про появу нової генерації в українському кінематографі – «уже не з прошивкою московського серіального конвеєра в мозку, а з живим чуттям і потребою власної мови».

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун поділилась фото з виконавицею головної ролі у фільмі Ірмою Вітовською-Ванцою.

Письменник Андрій Бондар поділився приємним здивуванням від реакції на фільм: «Люди, я не чув таких тривалих оплесків на українських фільмах, ніколи. Не просто давно не чув, а ніколи».

Режисер і колишній політв’язень Олег Сенцов похвалив стрічку, але й натякнув на деякі слабкі моменти: «Не можу пригадати інших вдалих українських комедій: веселих і нетупих. Цей фільм, незважаючи на деякі проблеми в драматургії та підрозваленості, дуже чистий і чесний».

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