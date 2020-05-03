Церемонія вручення кінопремії «Золота Дзиґа» відбувається онлайн

3 травня о 19:00 стартувала онлайн-трансляція церемонії вручення четвертої премії української кіноакадемії «Золота Дзиґа».

«Цього року премію вручають у 22 номінаціях. Серед них – дві нові. Зокрема, відтепер у рамках національної кінопремії «Золота Дзиґа» заснована премія «Відкриття року». Найбільше номінацій отримала драма «Додому / EVGE» – фільм претендує на нагороду в 11 категоріях. У комедії «Мої думки Тихі» – 9 номінацій, у «Гуцулки Ксені» – 9, «Вулкан» – 8, «Захар Беркут» – 7», – повідомила пресслужба кінопремії.

«Золота дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають учетверте.

Минулого року стрічка Сергія Лозниці «Донбас» отримала премію української кіноакадемії «Золота дзиґа» як найкращий фільм, а сам він був відзначений як найкращий режисер та сценарист цього року.

Українська кіноакадемія – об’єднання фільммейкерів, створення котрого було ініційовано Одеським міжнародним кінофестивалем в 2016 році.