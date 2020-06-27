Зеленський нагородив Кароль, Алієва і Лукіча з нагоди Дня Конституції

З нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський нагородив та присудив почесні звання понад 200 людям. Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента 27 червня.

Зокрема Зеленський присудив орден княгині Ольги 3 ступеня співачкам Тіні Кароль та Ірині Білик, цю ж відзнаку 2 ступеня – ведучій каналу «1+1» Аллі Мазур.

Орден «За заслуги» 3 ступеня присуджений ведучій та громадській діячці Марії Єфросиніній.

Читайте також: Золота Дзиґа 2020: стали відомі переможці «українського Оскара»

Четверо людей нагороджені медалями «За військову службу Україні».

Крім того, Зеленський присудив звання «заслуженого діяча мистецтв України» двом режисерам: Наріману Алієву та Антоніо Лукічу.

Фільми Алієва («Додому») та Лукіча («Мої думки тихі») вийшли в прокат у 2019 році. «Додому» отримав Золотого Дюка на Одеському міжнародному кінофестивалі та був номінований в двох категоріях Каннського кінофестивалю.

«Мої думки тихі» також тримав низку відзнак, в тому числі на ОМКФ та на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.