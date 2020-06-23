У Міноборони запевнили, що нагрудні знаки «Ветеран війни» виготовляють не з пластику

У Міністерстві оборони України спростовують поширені у мережі повідомлення про те, що нагрудний знак «Ветеран війни» почали буцімто виготовляти із пластику.

«Ще у 1994 році Кабінетом міністрів України було прийнято Постанову №302 від 12.05.94, яка називалась «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветерана війни». Дана постанова містить опис нагрудного знаку «Ветеран війни». І у пункті другому зазначено, що нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву, темно-жовтого кольору і має форму знаку зазначених пропорцій. Тож, саме алюмінієвий сплав темно-жовтого кольору, а не інші матеріали, стосовно яких звучали припущення у дописах», – повідомила речниця Міноборони Світлана Павловська.

За її словами, наразі кількість нагрудних знаків «Ветеран війни», закуплених лише Міністерством оборони, становить декілька десятків тисяч.

«Замовлення на їх виготовлення відбувалися в рамках діючого законодавства щодо тендерних закупівель. Ці відзнаки замовляються не лише Міністерством оборони України, а й усіма іншими силовими структурами, представники яких мають статус учасника бойових дій», – додала Павловська.

Наприкінці минулого тижня у соціальних мережах користувачі поширювали дописи про те, що буцімто Міністерство оборони України почало вручати ветеранам бойових дій на Донбасі нагрудні знаки з неякісного матералу. Користувачі робили припущення, що медалі вилиті не із металу, а з пластмаси і просто пофарбовані в золотистий колір. Також були повідомлення, що такі нагороди, зокрема, отримали військові цього місяця. Колишній піхотинець Мартін Брест, який був у числі тих, хто писав такі повідомлення, пізніше перепросив, і сказав, що «поквапився з висновками і запостив неперевірену інформацію».