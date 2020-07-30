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30 липня 2020, Київ 18:02
Культура

Українське кіно виходить із карантину. Які фільми будемо дивитись? (подкаст)

Що українського можна буде переглянути найближчі кілька місяців?

Останні кілька місяців сучасна українська культура поставила «на паузу» багато своїх планів. Через коронавірус та карантин було перенесено безліч концертів, фестивалів, виставок, спектаклів, а також прем'єр українських фільмів.

Поза тим, з 1 липня 2020 року кінотеатри знову відчинили двері для відвідувачів. Що ж українського можна буде переглянути найближчі кілька місяців? Радіо Свобода у подкасті «Українське кіно» розповідає про найбільш гучні прем'єри.

Українське кіно | Випуск 5. Що дивитись після карантину?
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Українське кіно | Випуск 5. Що дивитись після карантину?
відео Радіо Свобода

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«Ми впроваджуємо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більш ніж 50%», – заявив тоді міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Кінотеатри не працювали із березня після запровадження карантину в України у зв’язку із загрозою COVID-19. Поки прокатники підраховували збитки, припинились також і зйомки стрічок та серіалів.

Найближчі кілька місяців на поціновувачів українського кіно чекає декілька цікавих резонансних прем'єр. Серед них – скандальні «історичні» фільми, комедії про війну на Донбасі та переосмислення життя Тараса Шевченка.

Пофарбоване пташеня

Дата початку прокату – 13 серпня.

«Пофарбоване пташеня» отримало гасло «Світло видно лише в темряві». Це виробництво не лише України, а й Чехії та Словачини. В основу сюжету ліг однойменний світовий бестселер польсько-американського письменника Єжи Косинського.

Літературний твір заробив низку негативних відгуків – дехто писав, що просто не може її дочитати, бо вона містить досить відверті сцени насильства, в тому числі й сексуального.

Дехто ж навпаки пише, що це твір, обов'язковий до прочитання всім, хто цікавиться темою Голокоста й історією в цілому.

Дехто ж говорить, що весь твір – вигадка автора, й що сам автор – фейк, оскільки долучив до написання твору іншу особу.

Поки ж критики сперечаються щодо автентичності авторства книжки та морального аспекту її екранізації, глядачеві потрібно лише сприймати цей фільм як художній твір, і в жодному разі не як вірогідну історичну документалістику.

«Пофарбоване пташеня» – це фільм-подорож маленького єврейського хлопчика, якого у спробі врятувати від геноциду, батьки відправляють у довгу подорож із Західної України аж до Чехії, де живуть їхні родичі. На шляху він потрапляє в різні ситуації та зустрічає різних людей.

Це фільм про сутність війни й про те, як вона змінює долі.

І що додає сильного враження факт, що фільм чорно-білий. А основна мова – міжслов’янська.

Східняк

Дата початку прокату – 20 серпня.

Режисер Андрій Іванюк – дебютант, а фільм – це його особиста історія, яку він привіз із ООС.

Це стрічка-подорож, яка, за задумкою автора, повинна розкрити в кожному із українських бійців окрему цікаву особистість.

За сюжетом, двоє добровольців «Борода» (Богдан Бенюк) і «Режисер» (Анатолій Максимюк) вирушають на пошуки свого взводного, бо треба «вибити» необхідне для свого підрозділу.

Бійцям потрібна допомога з матеріалами для укріплення позицій, щоб хоч якось захиститись від обстрілів.

«Борода» називає себе корінним жителем Донбасу, він місцевий. «Режисер» з Івано-Франківщини, він творча натура.

Разом їм доведеться проїхати дуже довгий шлях, сповнений пригод. Ну, і звісно ж, цей шлях буде сповненим гумору та іронії.

Толока

Дата початку прокату – 20 серпня.

Ще один фільм із Богданом Бенюком цього літа, під назвою «Толока».

Але цей фільм не зовсім новий – допрем’єрні покази провести все ж встигли. Але ж саму прем’єру запланували на 12 березня.

Над стрічкою працювали з 2013 року. І ось лише у 2020-му роботу завершили.

Сюжетом для сценарію Михайло Іллєнко взяв баладу Шевченка «У тієї Катерини…» – а це 66 рядків про те, як Катерина не одне століття чекає на кохану людину з полону. Жінка не старіє і не втрачає надію, вона красива і сильна, готова віддати все заради лише одного – побачити коханого. Щоразу, яке б лихо не пронеслось і не зруйнувало її домівку, знову і знову знаходить сили піднятись і жити.

«Я не помічав вірша Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості», а коли його відкрив, то подумав, що це ж вірш про хату. Так почався сценарій. Шевченко – актуальний поет і дозволив пофантазувати. І цей сюжет привів фільм у наші дні», – каже режисер Михайло Іллєнко.

«Тарас. Повернення»

Дата початку прокату – 17 вересня.

Фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка на півострові Мангистау в Новопетровській фортеці на Каспії, 1857 року. Поет отримує звістку від друзів з Петербурга про помилування його царем Алєксандром II.

Однак військове керівництво Новопетровського форту не поспішає повідомляти про це Тарасові й не видає наказ про звільнення. Більш того, до форту прибуває таємний агент з Петербургу…

Навколо цього фільму у соціальних мережах вже точаться суперечки. Багатьох коментаторів обурює несхожість головного актора на Тараса Шевченка. Утім, із трейлера поки важко зрозуміти, яким цей фільм буде, тож, подивимось вже в кінотеатрі.

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    Анастасія Саковська

    Народилася у 1994 році в Києві. У 2015 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю філософія та релігієзнавство. На Радіо Свобода – із 2015 року. Працюю з соціальними медіа, пишу про кіно

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