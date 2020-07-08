Уряд виділив 1 млрд гривень на підтримку культури і туризму

Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень з фонду боротьби з COVID-19 на підтримку культури і туризму.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook пояснив, що 590 мільйонів гривень виділять на гранти через Український культурний фонд для інституційної підтримки, стипендій самозайнятим митцям, підтримки проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму. Ще 150 мільйонів гривень мають піти на гранти через Український інститут книги.

Крім того, 100 мільйонів гривень витрачать для проведення конкурсу Міністерства культури з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування, ще 50 мільйонів гривень – на підтримку кіно через Державне агентство з питань кіно.