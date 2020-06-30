Раду закликають відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова

Верховна Рада має відхилити законопроєкт «Про медіа», бо він порушує право на свободу вираження поглядів, гарантоване Конституцією України і Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, йдеться у зверненні журналістських, медійних і громадських організацій, засобів масової інформації, блогерів, дописувачів у соціальних мережах.

Підписанти звернення заявляють, що згодні з негативною оцінкою законопроєкту, яку йому дали Організація з безпеки і співробітництва в Європі й Головне науково-експертне управління Верховної Ради.

«Нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа, за висновками експертів, надають органам державної влади повноваження щодо «встановлення правди». Немає сумнівів, що такі повноваження буде використано для контролю за висловленням політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб. Але за міжнародними угодами висловлення суперечливих думок, за умови відсутності закликів до насильства або дискримінації, не має підлягати обмеженню», – йдеться в заяві.

Крім того, автори звернення зауважують, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, повноваження якої пропонують розширити «аж так, що вони, очевидно, виходитимуть за межі, визначені Конституцією України», залишиться політичним органом, добір кандидатур до якого «стане ще більш довільним».

«Законопроєкт передбачає можливість блокування будь-кого в інтернеті, навіть якщо це не засіб масової інформації і тому фактично не підпадає під компетенцію Нацради, а також можливість скасування реєстрації медіа на підставі дуже широко сформульованих причин, що може призвести до заборони всього змісту ЗМІ протягом невизначеного часу. На думку експертів, це є непропорційним заходом обмеження права на свободу вираження, який можуть використовувати як інструмент цензури», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Національної спілки журналістів.

Автори заяви закликали владу впроваджувати «більш розумне і менш нав’язливе» державне втручання в регулювання медіапростору.

Звернення, адресоване президентові Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, голові комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микиті Потураєву, голові комітету з питань свободи слова Нестору Шуфричу, голові комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванні Климпуш-Цинцадзе, народним депутатам України, а також голові представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікасу та в. о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олені Литвиненко, підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України.

Крім того, НСЖУ в окремій заяві закликала зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа» через системні загрози свободі слова.

«Проєкт закону «Про медіа» – це не закон для захисту медіа. Це не про посилення захисту, не про права журналістів, не про державні гарантії незалежності медіа (в тому числі економічної незалежності!), не про відповідальність посадовців і політиків за тиск на журналістів. Це законопроєкт про захист влади від журналістів, про санкції, про контроль за поширенням інформації і думки», – наголошує НСЖУ.

13 листопада 2019 року тодішній голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко представив концепцію «Закону про медіа», а 27 грудня законопроєкт передали на розгляд Верховної Ради.

Документ пропонує поширити сферу українського регулювання на сайти, міжнародні візуальні онлайн-сервіси на кшталт Netflix чи Ivi, а також платформи спільного доступу до інформації – такі, як Facebook і YouTube.

Крім того, законопроєкт пропонує встановити загальні правила для всіх, вибудувати «перепони агресії» і посилити Нацраду.

Після реєстрації законопроєкту у грудні 2019 року документ зазнав різкої критики.