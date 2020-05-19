НСЖУ закликає Раду призупинити розгляд закону про медіа

Національна спілка журналістів України закликає Верховну Раду призупинити розгляд закону про медіа. Відповідний лист спілка надіслала голові парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутату від «Слуги народу» Олександру Ткаченку.

За даними спілки, 82% українських редакцій зіткнулися з економічними труднощами через так звану коронакризу.

За оцінками журналістських редакцій, проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» не містить ефективних інструментів для допомоги українським медіа, особливо друкованим та онлайн-ЗМІ.

У зв’язку з цим спілка закликала:

припинити розгляд законопроєктів, спрямованих на посилення регулювання у сфері медіа, і здійснювати їхнє доопрацювання лише «після дієвої підтримки українських ЗМІ;

зосередити зусилля парламентського комітету на розробці законодавчих рішень для негайної підтримки медіа в час карантину та економічної кризи;

у співпраці з журналістською спільнотою підготувати законопроєкт, де міститимуться механізми забезпечення економічної стабільності та фінансової незалежності медіа.

Верховна Рада планує розглянути закон про медіа на своєму засіданні 19 травня.