ТОП-5 український фільмів від міністра культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода назвав власний ТОП-5 сучасних українських кінострічок, котрі він би радив обов’язково подивитися.

«Кіборги»

Режисер Ахтем Сеітаблаєв

«Кіборги» – повнометражний художній фільм за мотивами реальних подій про захисників Донецького аеропорту. Зйомки відбувались у Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет стрічки становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно надало половину від цієї суми.​

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Стрічка вийшла в прокат у грудні 2017 року. У перший вікенд прокату стрічка зібрала 8 186 701 гривень, встановивши рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті.

«Чорний ворон»

Режисер Тарас Ткаченко

«Чорний ворон» – повнометражний художній фільм за романом однойменного бестселлера відомого українського письменника Василя Шкляра. Стрічка розповідає про одну з найбільш замовчуваних сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти комуністичної влади в 1920-х роках, у Холодному Яру.

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Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією «ТЕТ-Продакшн» на замовлення телеканалу «1+1». Державна фінансова підтримка фільму становила 5,088 мільйона гривень, що є чвертю від загальної вартості виробництва. Картина вийшла в прокат у грудні 2019 року.

«Скажене весілля»

Режисер Влад Дикий

«Скажене весілля» – український комедійний фільм. Події розгортаються у селі Яблунівка. Директор місцевого музею Василь Середюк чекає на свою доньку Катю, котра от-от має повернутися з Франції разом зі своїм нареченим-французом. Батько сімейства старанно готується до весілля, проте він не підозрює, що вибір Каті впав на афрофранцуза. Побачивши свого потенційного зятя вперше, Василь робить усе, аби весілля не відбулося.

Стрічка вийшла в прокат у жовтні 2018. Виробництвом фільму займалася компанія «Прототип продакшн» (власником якої є Юрій Горбунов) спільно з Film.ua за підтримки Держкіно. Картина «Скажене весілля» отримала зарубіжну адаптацію: формат був проданий в Литву, Латвію, Польщу та Румунію.

На початку цього року на екрани вийшло продовження історії родини з Яблунівки «Скажене весілля – 2», де глава сімейства готується до весілля своєї другої доньки.

«Спіймати Кайдаша»

Режисер Олександр Тіменко

«Спіймати Кайдаша» – український 12-серійний телесеріал, сюжет якого заснований на повісті «Кайдашева сім'я» українського письменника Івана Нечуя-Левицького. Серіал створений компанією «ПроКіно» для телеканалу СТБ, на якому, у березні цього року і відбулася прем'єра.

На відміну від повісті Нечуя-Левицького, де події розгортаються через декілька років після скасування кріпацтва, у серіалі «Спіймати Кайдаша» події відбуваються після відновлення незалежності України, проте сюжетні лінії телесеріалу так само як і в повісті, розгортаються навколо віковічної проблеми протистояння двох поколінь однієї родини – батьків та дітей.

«Великі Вуйки»

Режисери Мітя Шмурак, Олександр Тіменко

«Великі вуйки» – український комедійний 16-серійний телесеріал, прем'єра якого відбулася у жовтні торік на телеканалі «1+1». За сюжетом двоє гуцулів з села Великі Вуйки приїздять до української столиці в надії вибити гроші на будівництво дороги у своєму селі. У столиці їм доведеться не тільки познайомитися з новими персонажами, а й пристосуватися до нового ритму життя: квартира з малознайомою технікою, метро, торгові центри, салони краси тощо.

Перш ніж піти в політику, Олександр Ткаченко займав посаду генерального директора групи каналів «1+1 Media».

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