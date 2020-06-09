Ткаченко: заборона на в'їзд не може бути підставою для заборони фільмів

Заборона на в'їзд до України не може бути підставою для заборони фільмів, повідомив новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу «UA: Перший».

«На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд не може одночасно служити підставою для того, щоб стрічки, в яких брали участь ці люди, були заборонені», – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що вважає заборону серіалу «Свати» необґрунтованою.

«По-перше, я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в’їзду. Яким чином заборона в’їзду може стосуватися аудіовізуального продукту? Я багато разів питав це у керівників минулої влади», – додав Ткаченко.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову, який грав у «Сватах». Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Наприкінці березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». 16 травня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду відхилила апеляцію. Згодом серіал знову вийшов на екрани телеканалу «1+1».