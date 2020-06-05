Ткаченко розповів, куди підуть гроші, виділені на Мінкульт

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Радіо Свобода розповів, що нині тривають дискусії про поновлення фінансування Міністерства культури у розмірі 1,8 мільярда гривень.

За його словами, виділені кошти будуть направлені на подолання кризи та підтримку різних сфер культури та креативних індустрій. «Робимо все для того, щоб це (збільшення фінансування – ред.) відбулося. Такі розмови з усіма відповідними стейкхолдерами я вже провів. У першу чергу, гроші підуть на індустрії, які зазнали сильного удару через кризу коронавірусу», – зазначив в ефірі Ткаченко.

Окрім цього, новопризначений міністр прокоментував і ситуацію довкола неплатоспроможності Центру Довженка. «З цього приводу буде зустріч у комітеті. Мені здається, що там скоріше йдеться не про нестачу фінансування, а про певне нерозуміння із заповненням фінансових паперів і різне бачення того, як вони мали заповнюватися. Це детективна історія», – сказав міністр.

4 червня Верховна Рада призначила депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, «за» проголосували 263 народні депутати. До роботи в парламенті Ткаченко був генеральним директором «1+1 медіа». На початку жовтня 2019-го Олександр Ткаченко подавав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою на цю посаду він призначений не був.