Ще трохи «нових облич»: що ми знаємо про Ткаченка та Стефанішину

Верховна Рада України підтримала постанови про призначення міністра культури та віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції. Ними стали Олександр Ткаченко та Ольга Стефанішина (не плутати з Ольгою Стефанишиною). Радіо Свобода зібрало все, що відомо про цих людей.

Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики

Біографія:

Ткаченку 54 роки. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом «журналістика» в 1990 році. Працював ведучим та редактором на каналі УТ-1, кореспондентом Reuters, очолював продакшн-студію. У 1990-х був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як «ТСН».

Потім встиг попрацювати на «Новому каналі», в кінодистрибуції та долучитися до створення концепції Суспільного телебачення. У 2008 році працював у Москві заступником генерального директора каналу «РЕН-ТВ».

З серпня того ж року Ткаченко очолив групу «1+1 Media», до якої входять «1+1» та ще низка телеканалів.

Читайте також: Кандидат у міністри культури від «Слуги народу» прокоментував вплив Коломойського

До парламенту 9-го скликання Олександр Ткаченко потрапив у списку партії «Слуга народу», йдучи за номером 9. Після обрання до парламенту склав повноваження керівника холдингу «1+1».

Чутки про те, що партія Ткаченка може запропонувати його на посаду міністра культури, ходять вже кілька днів, однак ще 31 травня він заявляв про намір брати участь у партійних праймеріз для визначення кандидата на посаду мера Києва на місцевих виборах восени.

Факти:

У 2013 році Інститут масової інформації та Незалежна медіа-профспілка в своєму дослідженні назвали Ткаченка одним із «ворогів української преси».

Під час роботи Ткаченка на чолі медіагрупи Ігоря Коломойського стався скандал із участю Оксани Марченко , дружини Віктора Медведчука , в розважальному шоу «Танці з зірками». Попри протест навіть власних журналістів, Ткаченко заявив, що право на участь мають «найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».

стався скандал із участю , дружини , в розважальному шоу «Танці з зірками». Попри протест навіть власних журналістів, Ткаченко заявив, що право на участь мають «найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань». Навесні 2019 року Ткаченко заявив про судовий позов проти тодішнього президента Петра Порошенка за те, що президент нібито «увірвався в ефір без запрошення».

за те, що президент нібито «увірвався в ефір без запрошення». У жовтні 2019 року проєкт розслідувань Bihus.Info повідомив про те, що Олександр Ткаченко користується будинком на Трухановому острові, який не вказав у своїй декларації. Водночас у декларації народного депутата наявні дві квартири та «адміністративний будинок» у Києві, а також дача та земельна ділянка в Київській області.

Під час розгляду кандидатури Ткаченка народний депутат від «Європейської солідарності» Олесій Гончаренко вказав на конфлікт інтересів, оскільки компанія, якою володіє родина Ткаченка, судиться з Міністерством культури, яке він очолив, за частину власності в Одеській кіностудії. У відповідь Ткаченко заявив, що його акції в цій компанії готуються до продажу.

вказав на конфлікт інтересів, оскільки компанія, якою володіє родина Ткаченка, судиться з Міністерством культури, яке він очолив, за частину власності в Одеській кіностудії. У відповідь Ткаченко заявив, що його акції в цій компанії готуються до продажу. В лютому 2020 року в інтерв’ю «Главкому» Ткаченко заявив про ризики, закладені в законі про мову, зокрема – «штрафи за використання мови у сфері послуг».

Ткаченко очолює групу депутатів, які працювали над однією з версій законопроєкту «Про медіа».

Ольга Стефанішина – віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції

Біографія:

35-річна Ольга Стефанішина в 2008 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за фахом юриста-міжнародника та перекладача англійської мови. У 2016-му отримала рівень спеціалістки з фінансів та кредиту в Одеському національному економічному університеті.

З березня до грудня 2017 року Стефанішина очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. З грудня 2017-го до 2019 року була генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ.

Як вказує сама Стефанішина на своїй Фейсбук-сторінці, після звільнення з урядової посади вона працює юридичним консультантом в компанії «Ілляшев та партнери».

На посаді віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина змінила Вадима Пристайка, якого Верховна Рада звільнила перед голосуванням за її кандидатуру.

Факти:

У декларації, яку Стефанішина подала після звільнення з уряду, вказано, що вона є співвласницею двох квартир та власницею однієї в Одесі, орендує квартиру в Києві та користується автомобілем Toyota RAV4 з 2012 року.

Деякі медіа переплутали Стефанішину з народною депутаткою від партії «Голос» Ольгою Стефанишиною. Стефанишина пожартувала, що першим її рішенням на цій посаді було б ініціювання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Саме призначення своєї майже тезки парламентарка підтримала.

Згодом парламент має розглянути кандидатуру Романа Абрамовського на посаду голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.