Ще трохи «нових облич»: що ми знаємо про Ткаченка та Стефанішину

Верховна Рада України підтримала постанови про призначення міністра культури та віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції. Ними стали Олександр Ткаченко та Ольга Стефанішина (не плутати з Ольгою Стефанишиною). Радіо Свобода зібрало все, що відомо про цих людей.
Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики
Біографія:
Ткаченку 54 роки. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за фахом «журналістика» в 1990 році. Працював ведучим та редактором на каналі УТ-1, кореспондентом Reuters, очолював продакшн-студію. У 1990-х був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як «ТСН».
Потім встиг попрацювати на «Новому каналі», в кінодистрибуції та долучитися до створення концепції Суспільного телебачення. У 2008 році працював у Москві заступником генерального директора каналу «РЕН-ТВ».
З серпня того ж року Ткаченко очолив групу «1+1 Media», до якої входять «1+1» та ще низка телеканалів.
Читайте також: Кандидат у міністри культури від «Слуги народу» прокоментував вплив Коломойського
До парламенту 9-го скликання Олександр Ткаченко потрапив у списку партії «Слуга народу», йдучи за номером 9. Після обрання до парламенту склав повноваження керівника холдингу «1+1».
Чутки про те, що партія Ткаченка може запропонувати його на посаду міністра культури, ходять вже кілька днів, однак ще 31 травня він заявляв про намір брати участь у партійних праймеріз для визначення кандидата на посаду мера Києва на місцевих виборах восени.
Факти:
- У 2013 році Інститут масової інформації та Незалежна медіа-профспілка в своєму дослідженні назвали Ткаченка одним із «ворогів української преси».
- Під час роботи Ткаченка на чолі медіагрупи Ігоря Коломойського стався скандал із участю Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, в розважальному шоу «Танці з зірками». Попри протест навіть власних журналістів, Ткаченко заявив, що право на участь мають «найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».
- Навесні 2019 року Ткаченко заявив про судовий позов проти тодішнього президента Петра Порошенка за те, що президент нібито «увірвався в ефір без запрошення».
- У жовтні 2019 року проєкт розслідувань Bihus.Info повідомив про те, що Олександр Ткаченко користується будинком на Трухановому острові, який не вказав у своїй декларації. Водночас у декларації народного депутата наявні дві квартири та «адміністративний будинок» у Києві, а також дача та земельна ділянка в Київській області.
- Під час розгляду кандидатури Ткаченка народний депутат від «Європейської солідарності» Олесій Гончаренко вказав на конфлікт інтересів, оскільки компанія, якою володіє родина Ткаченка, судиться з Міністерством культури, яке він очолив, за частину власності в Одеській кіностудії. У відповідь Ткаченко заявив, що його акції в цій компанії готуються до продажу.
- В лютому 2020 року в інтерв’ю «Главкому» Ткаченко заявив про ризики, закладені в законі про мову, зокрема – «штрафи за використання мови у сфері послуг».
- Ткаченко очолює групу депутатів, які працювали над однією з версій законопроєкту «Про медіа».
Ольга Стефанішина – віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції
Біографія:
35-річна Ольга Стефанішина в 2008 році закінчила КНУ імені Тараса Шевченка за фахом юриста-міжнародника та перекладача англійської мови. У 2016-му отримала рівень спеціалістки з фінансів та кредиту в Одеському національному економічному університеті.
З березня до грудня 2017 року Стефанішина очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. З грудня 2017-го до 2019 року була генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ.
Як вказує сама Стефанішина на своїй Фейсбук-сторінці, після звільнення з урядової посади вона працює юридичним консультантом в компанії «Ілляшев та партнери».
На посаді віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина змінила Вадима Пристайка, якого Верховна Рада звільнила перед голосуванням за її кандидатуру.
Факти:
- У декларації, яку Стефанішина подала після звільнення з уряду, вказано, що вона є співвласницею двох квартир та власницею однієї в Одесі, орендує квартиру в Києві та користується автомобілем Toyota RAV4 з 2012 року.
- Деякі медіа переплутали Стефанішину з народною депутаткою від партії «Голос» Ольгою Стефанишиною. Стефанишина пожартувала, що першим її рішенням на цій посаді було б ініціювання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Саме призначення своєї майже тезки парламентарка підтримала.
Згодом парламент має розглянути кандидатуру Романа Абрамовського на посаду голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ