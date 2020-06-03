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03 червня 2020, Київ 13:39
Новини | Суспільство

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє змінювати по батькові

Рада підтримала закон у першому читанні

Верховна Рада на засіданні 3 червня у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє українцям змінювати своє по батькові. Документ підтримали 247 народних депутатів.

Законопроєкт ініційований депутатами від «Слуги народу».

«Проєкт закону розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України» та усунення прогалин, які існують між нормами цивільного та сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові», – мовиться у пояснювальній записці.

Зазначається також, що для реалізації положень законопроєкту непотрібно фінансових видатків з держбюджету.

Чинне законодавство України передбачає дозвіл на зміну імені та прізвище, але прямо не передбачає право змінювати по батькові.

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