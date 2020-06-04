Арахамія назвав умови, за яких Буславець може стати повноцінним міністром енергетики

Виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець може стати повноцінною очільницею відомства, якщо виконає два завдання, повідомив лідер парламентської фракції від «Слуги народу» Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«У нас є два такі «red flags». Треба вирішити питання із зеленою енергетикою, з тою кризою й тарифом. Пані Буславець брала цю ініціативу на себе й має її виконати. Чи не виконати. Тоді вона піде просто у відставку. Друге – питання з атомною енергетикою. Ви розумієте, що в нас там є криза велика», – сказав Арахамія біля будівлі парламенту.

За його словами, якщо Буславець «нормально вирішить ці питання, тоді в неї є всі шанси в бути підтриманою всією фракцією й прибрати це «в.о.».

Кандидатуру Ольги Буславець на посаду голови Міністерства енергетики мала розглядати Верховна Рада на своєму засідання 30 березня. В останній момент питання зняли з голосування на вимогу президента Володимира Зеленького. Через два тижні уряд призначив Буславець виконувачкою обов’язків міністра.