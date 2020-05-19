Лідер фракції «Слуга народу»: як мені відомо, протягом 2 тижнів вакантні місця в уряді заповнять

Протягом наступних двох тижнів вакантні місця в уряді можуть заповнити, заявив голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час спілкування з журналістами, яке транслювало Радіо Свобода.

«Наскільки мені відомо, протягом двох тижнів десь будуть заповнені вакантні місця. Кандидатури я не знаю, чесно скажу», – сказав Арахамія.

Наразі в уряді є три виконувачі обов’язків голів міністерств: Світлана Фоменко очолює Міністерство культури та інформаційної політики, Ольга Буславець – Міністерство енергетики та захист довкілля, а Любомира Мандзій – Міністерство освіти та науки.