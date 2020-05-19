Арахамія: законопроєкт про гральний бізнес перенесли, але розгляд не буде затягнутий

Розгляд законопроєкту про гральний бізнес в Україні бізнес наразі перенесли, повідомив лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія в коментарі Радіо Свобода.

«Перенесли про всяк випадок, тому що там 3 500 правок. Більшість правок, я думаю, що буде відкликано. Все одно в нас немає ще комітетів. Взагалі, щоб надати можливість два-три рази провести комітет, тому ми просто зробили буфер», – зазначив Арахамія.

Він прогнозує, що законопроєкт про гральний бізнес розглянуть наступного пленарного тижня, «а можливо, навіть і цього», якщо перше засідання комітету «пройде швидко».

«Я думаю, що розгляд не буде затягнутий, у мене є такі відчуття, що після того, як погодить комітет всю концепцію разом, у залі не будуть наполягати на тому, щоб розглядати правки», – сказав Арахамія Радіо Свобода.

Гральний бізнес в Україні заборонений з 2009 року.