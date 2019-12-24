«Кокаїн» грального бізнесу на мільярд євро і невідомі бенефіціари

Гості програми «Ваша Свобода»: експерт, державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015–2019 роках Агія Загребельська; начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Олександр Околіт.

По всій Україні продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм закону щодо заборони будь-яких гральних закладів. Про це інформує поліція. Тим часом уже понад 10 років в Україні процвітає формально заборонений гральний бізнес. Дозволені тільки так звані «державні лотереї». Але в реальності під назвою «інтерактивних» вони є залами ігрових автоматів. Минулої п’ятниці уряд заборонив займатися гральним бізнесом під виглядом держлотерей. А генпрокурор Руслан Рябошапка зауважив: «Особи, на яких законом покладено обов’язок протидіяти «гральному бізнесу», його очолюють».

Олександр Лащенко: Пане Околіт, що вдається зробити, щоб зокрема рішення з приводу закриття так званих «державних лотерей» виконати?

По Києву дуже багато закладів, в яких раніше були «інтерактивні зали», вже є вивіска про здачу даного залу в оренду. Всі 100% зачинилися

Олександр Околіт: Станом на сьому ранку сьогодні було вже призупинено незаконні гральні заклади в кількості 697 одиниць, вилучено 13 230 одиниць техніки різного роду, за допомогою якої надавали гральні послуги, на загальну суму близько 70 мільйонів гривень. Це статистика по всій Україні.

Така тенденція, що переважна більшість розповсюджувачів лотерей, які раніше працювали, згідно з законом про лотереї, закривають свою діяльність, закривають заклади, повністю вивозять обладнання. По Києву дуже багато закладів, в яких раніше були «інтерактивні зали», вже є вивіска про здачу даного залу в оренду. Всі 100% зачинилися.

Основна ціль – це превенція, щоб не дати можливість вчиняти злочин. Якщо виявляємо зали, які відчиняються і надають послуги грального бізнесу, працівники міліції реагують, документують і призупиняють незаконну діяльність. На сьогодні нараховувалося 5 300 гральних закладів по всій Україні під різними брендами, під різними назвами.

– Пані Загребельська, за вашими підрахунками, на рік близько мільярда євро «в тіні» це приносить... Це ж шалені цифри!

Враховуючи приблизну кількість коштів, яку вони можуть генерувати, то це, щонайменше, більше мільярда євро на рік

Агія Загребельська: Враховуючи приблизну кількість коштів, яку вони можуть генерувати, то це, щонайменше, більше мільярда євро на рік. Це ґрунтується на оцінках колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка, який назвав цифру в один мільярд доларів. Один мільярд євро – це рівно ті кошти, за які була створена держава в державі. Це кошти, якими підкуповувалися чиновники, це кошти, якими утримувалися незаконні бандформування, які або захищали, або нападали на конкурентів.

За 10 років скільки змінилося міністрів внутрішніх справ, скільки змінилося президентів, прем’єр-міністрів, але ще жоден і не зміг, і не захотів відмовитися від такої величезної... Ці кошти дійсно здатні створити навколо будь-якого чиновника як комфортні умови, так і дуже дискомфортні. Тому, я думаю, кожен чиновник, який займав певну високу посаду в державі Україна впродовж цих 10 років, був зацікавлений. Це не тільки Нацполіція, це і СБУ, це і народні депутати, це і уряд, це і Мінфін, і міністр фінансів, які були, це і генпрокурори, які були, це і президенти.

Я дуже позитивно оцінюю те, що нова влада взяла курс на боротьбу з нелегальним азартним бізнесом. Ситуацію, яку бачили на вулицях, абсолютно не нормально для будь-якої країни. З приводу рішення Кабміну, то я розумію, що владі потрібен був якийсь привід. Але ліцензійні умови 2002 року, які були ухвалені Держкомпідприємництва, вже на сьогодні не є діючими – були ухвалені на виконання закону, який втратив чинність. Тому скасування цієї норми ліцензійних умов жодним чином не впливає на те, що ці заклади стали незаконними. Вони були незаконними і до цього рішення. І до цього у влади були всі легальні повноваження для того, щоб всі ці заклади закрити.

– 19 грудня на засіданні Верховної Ради так і не вдалося набрати достатньої кількості голосів, щоб ухвалити в першому читанні довгоочікуваний доопрацьований законопроєкт №2285-д, який і передбачав легалізацію, державне регулювання азартних ігор. Обіцянка тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського. Не все так добре виходить у нової влади у цій царині?

Законопроєкт виписаний в інтересах представників грального бізнесу. Він не враховує практично повністю інтереси українців

Агія Загребельська: Є проблеми з законопроєктом, на жаль. Законопроєкт (№2285-д – ред.) виписаний в інтересах представників грального бізнесу. Він не враховує практично повністю інтереси українців. Це, я думаю, та проблема, яка завадила тому, щоб цей законопроєкт був ухвалений. Перша обіцянка президента України про те, що гральні автомати будуть тільки в казино 5 зірок. Потім вони з’явилися вже у законопроєкті, в казино і 3 та 4 зірки. І зараз вже законопроєкт передбачає, що гральні автомати можуть розміщуватися в окремих будівлях не менше тисячі квадратів, з яких 50 квадратів – це, наприклад, приміщення, в якому розміщуються гральні автомати. Не тільки в готелях.

До написання цього законопроєкту також дотичні певні лобісти інтересів компаній Російської Федерації

Є ще шанс дуже швидко переписати цей законопроєкт і ухвалити. Якщо депутати найближчим часом цього не зроблять, навряд чи вже можемо очікувати, що при президенті Зеленському ця гральна хвороба буде поборена.

До написання цього законопроєкту також дотичні певні лобісти інтересів компаній Російської Федерації. Бачимо дуже активне лобі букмекерських компаній, на користь яких дуже добре виписаний законопроєкт. Бачимо лобі тих компаній, які працювали під брендом лотерей, але насправді є гральними автоматами, які хочуть відкривати бізнес із гральними автоматами, не тільки казино. Я думаю, що ви багато чули таке прізвище, як Борис Баум, якого пов’язують з російськими компаніями. Я не бачу їх (українських олігархів – ред.) як потужних гравців якраз на цьому ринку.

В Україні аномальна ситуація, коли компанії, яким дозволено збирати у населення України гроші за допомогою такої хворобливої залежності, країна не знає жодного бенефіціара цих компаній

Ми у свій час не дали уряду монополізувати цю сферу. У 2017–2018 роках були дуже потужні спроби тоді Мінфіну разом з урядом передати все, що ми бачимо нелегальне на вулиці, легально актом Кабміну в руки однієї компанії – УНЛ. Я знаю на власному досвіді, наскільки важко боротися проти імперії, яка заробляє мільярд євро на рік.

Є інформація в мережі інтернет з приводу російських власників (операторів, які працюють на ринку азартних ігор – ред.) Юридичних доказів цього ми не знайшли. Тут орієнтуємося на наші органи, які займаються нацбезпекою. В АМКУ немає можливості проводити оперативно-розшукові заходи. А без цих заходів неможливо це встановити. Але дійсно в Україні є аномальна ситуація, коли компанії, яким дозволено збирати у населення України гроші за допомогою такої хворобливої залежності, країна не знає жодного бенефіціара цих компаній.

(Повна версія програми)

Нас за весь час заборони на гральних автоматах грають ті верстви населення, які найменш захищені, яких ми взагалі не повинні допускати до гри

Українці до цього не готові, тому що ми – не граюча нація. Ми не та нація, яка готова великі кошти залишати в таких гральних закладах. У нас за весь час заборони на гральних автоматах грають ті верстви населення, які найменш захищені, яких ми взагалі не повинні допускати до гри. Будь-яке розміщення гральних автоматів поза межами казино і поза межами дорогих готелів буде сприяти тому, що програватимуть гроші ті люди, в яких цих грошей і так немає. Формат, в якому буде легалізовано азартні ігри – це не про економіку, не про наповнення бюджету, а насправді це про здоров’я нації. На сьогодні ігроманія ставиться фактично в одну лінію з наркоманією. Гральні автомати навіть за кордоном називають «кокаїном» грального бізнесу.

Олександр Околіт: Усі правоохоронні органи в державі повинні працювати чітко в правових нормах, де буде чітко чорним по білому написано, що конкретно заборонено і про що йдеться під цим поняттям. Як тільки у законопроєкті є якісь «дірки», то відразу це використовується, щоб загнати бізнес «в сіру». І тоді знову у нас буде явище, як хаотичне розповсюдження цього бізнесу, і довго доводитимемо, чи він є законний, чи незаконний.

Правоохоронні органи повинні виявляти злочини, а не регулювати ліцензійні умови по конкретному бізнесу, а конкретні регуляторні органи будуть чітко контролювати і карати за порушення ліцензійних умов. Тоді правоохоронним органам буде легше констатувати, що є законним, а що – незаконним.