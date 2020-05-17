Разумков пояснив, чому досі не призначені три міністри в уряді

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (фракція «Слуга народу») пояснив позицію владної партії з приводу того, що в уряді досі не призначені три міністри.

Як відповів він у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода на запитання, що заважає цьому призначенню, «я не знаю, що заважає, – я знаю, як це працює: повинне бути подання прем’єр-міністра України».

А на запитання, чому ж немає цих подань, Разумков відповів: «Я думаю, що підбираються найбільш ефективні кандидатури, які потім будуть обговорюватися з фракцією монобільшості, яка працює на засадах коаліції, і вже після вноситися. Це один варіант. А другий варіант – це те, що по ряду міністерств є в. о. І в них це так званий випробувальний термін. Подивимося, як вони будуть працювати, а після цього вже...»

А на зауваження, що на випробувальному терміні працювати міністром некомфортно, він сказав: «Ви ж працюєте не на себе, а ви працюєте на державу. Якщо вам не комфортно, тоді вам не варто займати місце. Тоді в бізнес – там комфортно. Будь ласка».

У нинішньому складі Кабінету міністрів України три міністерства очолюють посадовці в статусі не міністрів, а лише виконувачів обов’язків. Це Міністерство енергетики та захисту довкілля (в. о. міністра Ольга Буславець), Міністерство культури та інформаційної політики (в. о. міністра Світлана Фоменко) і Міністерство освіти і науки (в. о. міністра Любомира Мандзій).

Така ситуація склалася після того, як нинішній президент Володимир Зеленський несподівано влаштував зміну складу уряду України на початку березня. Відтоді й досі на кілька міністерських посад не змогли знайти постійних кандидатів.