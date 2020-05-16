Разумков про деокупацію Криму: «швидко ми цього не зробимо»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав «важким і нешвидким процесом» питання повернення анексованого Росією Криму під контроль України. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми не повинні знімати це питання з порядку денного і всіляко його опрацьовувати на різних рівнях. Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу, і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план», – сказав він.

За його словами, головні методи повернення цих територій – міжнародний тиск й економічні методи. Зокрема, Разумков вказав на успішний економічний розвиток України.

«Швидко ми цього не зробимо (повернення окупованих територій України – ред.), але і залишати чи віддавати свої території – це теж неможливо», – додав спікер.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Повністю інтерв’ю з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 16 травня о 18:00.