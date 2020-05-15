Посол США в ОБСЄ закликав покарати Росію за Крим і згадав про депортацію 1944 року

Міжнародне співтовариство має притягнути Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України, і за її зловживання в східній Україні й анексованому Криму, заявив посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор.

«В умовах заперечень, відволікаючих маневрів і дезінформації з боку Росії, на тих із нас, хто дійсно вірить в принципи Гельсінського заключного акту і зобов'язання ОБСЄ, лежить колективна відповідальність», – заявив дипломат 14 травня у зверненні до постійної ради ОБСЄ, повідомляє українська служба «Голосу Америки».

Гілмор також згадав про депортацію 200 тисяч кримських татар із півострова 18 травня 1944 року, вказавши, що 76 років після тих подій «жорстокі репресії з боку Росії проти опонентів окупації змусили десятки тисяч кримчан втікати з півострова».

Як зазначив дипломат, «багато кримських татар примусово переміщуються зі своєї батьківщини вдруге за життя».

«Санкції, пов'язані з Кримом будуть залишатися в силі, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», – наголосив Гілмор.

Раніше він висловлювався щодо того, що анексований Крим страждає від пандемії COVID-19, але через «залякування Росії» відсутня реальна картина про епідситуацію на півострові.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.