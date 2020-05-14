«Руїна на тлі слів про велич». На що здатний Чорноморський флот Росії?

В анексованому Севастополі 13 травня відзначали 237-у річницю від дня заснування Чорноморського флоту Росії. У 2014 році він узяв участь у російській окупації Криму, а з 2015-го бойові кораблі виконують завдання в межах військової операції Росії в Сирії.

Українська влада після 2014 року вважає перебування Чорноморського флоту в Криму незаконним, а країни Заходу неодноразово засуджували мілітаризацію півострова і нарощування російської військової присутності в Чорному морі. Про те, яке значення має російський флот для Севастополя і на що він здатний, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Журналістка із Севастополя Катерина Рєзникова розповіла Крим.Реалії, як змінилося ставлення містян до Чорноморського флоту в останні роки.

У місті триває безліч судів ‒ у людей забирають будинки і підприємства, від яких флот колись відмовився

«Дійсно, 13 травня ‒ пам’ятна дата, пов’язана з тим, що цього дня в 1783 році Катерина Друга підписала указ про створення Чорноморського флоту, й Азовська флотилія перебазувалася в Севастопольську бухту. Але це ніколи не відзначалося у Севастополі широко ‒ в усякому разі, серед цивільних. Народні гуляння і натовпи туристів у нас влітку, коли святкують День ВМФ Росії. Чорноморський флот має для севастопольців велике значення, тому що в ньому працювало багато цивільних. Усі бачили, як зводять будинки, школи й дитячі садки для військових. Але багато хто розчарувався після того, як у 2015 році колишній губернатор Севастополя Сергій Меняйло (голова російської влади в місті ‒ ред.) підписав розпорядження про передачу флотові всього, чим він володів за Радянського Союзу. Зараз у місті триває безліч судів ‒ у людей забирають будинки і підприємства, від яких флот колись відмовився», ‒ каже вона.

Катерина Рєзникова стверджує, що, за інформацією Міноборони Росії, після 2014 року контингент Чорноморського флоту в Севастополі збільшився, але нові бойові кораблі надходять на озброєння рідко.

Якщо ми все кинемо на флот, величезна кількість людей залишиться без діла

«Розширення бойової потужності не спостерігається. Якісь об’єкти будуються ‒ навчальні центри, водолазний центр у Камишовій бухті ‒ але загалом Севастополь живе більше цивільними інтересами. Якщо ми все кинемо на флот, величезна кількість людей залишиться без діла. Звичайно, серед старшого покоління є ті, хто ностальгує за чистим, дуже культурним і закритим містом ‒ такий міф є в народі ‒ але зараз це неможливо, навіть в умовах коронавірусу», ‒ каже журналістка.

У матеріалі російського агентства «РИА Новости», присвяченому Дню Чорноморського флоту Росії, голова Загальноросійського руху підтримки флоту, капітан першого рангу Михайло Ненашев висловив думку, що флот оновлюється активно.

«Із точки зору сучасного стану, Чорноморський флот є найбільш оновлюваним флотом, він отримав ціле з’єднання підводних човнів ‒ те, чого у нас не було в жодному флоті. Оновлюється по одному-два кораблі в з’єднанні, а щоб з’явилося ціле з’єднання ‒ таке тільки на Чорноморському флоті… Це, в першу чергу, тому, що воює флот ‒ як зі світовим тероризмом на прикладі війни в Сирії, так і на прикладі захисту від піратів в інших південних морських океанських акваторіях. Тема боротьби з піратством, цим морським тероризмом, як і раніше, актуальна. Чорноморський флот застосовував, застосовує і буде застосовувати, якщо для цього виникне необхідність, свою зброю ‒ як ракети, так і снаряди, бомби. Окрім того, ми знаємо, що зараз розробляється багато нових озброєнь. Із цієї точки зору Чорноморський флот ‒ перший серед наших активних кораблів і частин, поряд із Каспійською флотилією», ‒ заявив російський морський офіцер.

Керівник військових програм українського Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», колишній експерт центру «Номос» Павло Лакійчук вказує на те, що оновлення Чорноморського флоту Росії загальмувалося через розрив виробничих зв’язків із Україною.

Чорноморський флот становить лише малу частину ВМФ Росії

«Переозброєння флоту ‒ тривалий і глибокий процес. Те поповнення, яке отримав флот у другій половині 2010-х років, базується на економічних досягненнях російського оборонпрому в першій половині десятиліття. Наприклад, основний ударний компонент флоту ‒ це три фрегати проєкту 11356, що надійшли на озброєння в 2015 році ‒ створювався задовго до того, як Росія напала на Україну. При цьому їхні енергетичні установки зроблені Миколаївським заводом. Із початком російської агресії він припинив постачання, і програма будівництва фрегатів практично зупинилася. Ще три фрегати п’ять років гнили на заводі, а потім їх продали Індії. Чорноморський флот становить лише малу частину ВМФ Росії, який із радянських часів ставить перед собою стратегічні завдання ядерного протистояння зі США», ‒ каже аналітик.

За оцінкою Павла Лакійчука, Росія після розпаду Радянського Союзу втратила більшу частину свого військово-морського потенціалу, у порівнянні зі США й іншими морськими державами.

«Втрати в далекій морській зоні Росія компенсує певним покращенням справ у ближній, що для України важливіше. Я маю на увазі їхні сили в ближніх морях ‒ Балтійському, Чорному, зокрема й у Криму. Нехай за останні шість років Чорноморський флот посилився з точки зору ракетних залпів ушестеро, але він усе ще удвічі-тричі поступається турецькому за цим параметром», ‒ каже він.

Журналістка із Севастополя Тетяна Рихтун, яка була змушена виїхати на материкову частину України, вказує на деякі ознаки занепаду Чорноморського флоту.

Дійсно, мілітаризація Криму всі останні шість років посилюється, але саме Чорноморський флот втрачає

«Севастополь до анексії поступово ставав звичайним південним курортним містом, тут скорочувалася кількість військових ‒ як з української, так і з російської сторони. Перше, що зробила Росія після початку окупації, ‒ це відновила всі радянські військові частини в місті і збільшила чисельність Чорноморського флоту. З одного боку, проголошується велич флоту, триває військова операція в Сирії, але ж флот ‒ це не тільки кораблі, а й різні підприємства на суші. Севастопольський морський завод і 13-й ремонтний завод фактично закрилися, тобто на тлі слів про велич усе руйнується. Дійсно, мілітаризація Криму всі останні шість років посилюється, але саме Чорноморський флот втрачає, ймовірно, у корупційних інтересах наближених до російської влади бізнесменів», ‒ каже журналістка.

Тетяна Рихтун вважає, що після 2014 року обороти туризму в Севастополі знизилися не тільки через західні санкції, а й через російську мілітаризацію міста. У матеріалі «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу Чорноморського флоту Росії стверджується, що в 2020 році він очікує надходження 16 нових кораблів і суден забезпечення.