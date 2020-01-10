Окупований Крим. «Крейсер Путіна» зазнав низку невдач на шляху до Севастополя

Президент Росії Володимир Путін прибув до анексованого Севастополя, де в четвер, 9 січня, відбувалися масштабні військові навчання Чорноморського флоту Росії. Візит Путіна в Севастополь не афішували, а навчання пройшли на тлі скандалу, пов'язаного з поломкою російського військового крейсера «Маршал Устинов», яка відбулася напередодні біля берегів Туреччини.

Про спільні військові навчання Північного та Чорноморського флотів Росії, які відбулися в Севастополі, повідомило російське інформаційне агентство ТАСС вдень 9 січня. Президент Росії Володимир Путін спостерігав за перебігом навчань з борту ракетного крейсера «Маршал Устинов».

До навчань у Чорному морі були залучені понад 30 кораблів, підводний човен і більше ніж 40 літаків. Російські військові виконали ракетні стрільби, зокрема крилатими ракетами «Калібр» та гіперзвуковою аеробалістичною ракетою «Кинджал». Російські інформагентства цитують головкома ВМФ Росії Миколу Євменова, який доповів Путіну, що «навчання відбулися успішно».

Навчання з Путіним, але без ЗМІ

Незважаючи на те, що про намір Володимира Путіна приїхати до Севастополя офіційно не повідомлялося, про таку можливість напередодні писали кримські ЗМІ.

Зараз достовірно не відомо, яким шляхом президент Росії прибув із Туреччини до Севастополя. У соціальних мережах 8 січня з'явилися повідомлення про виліт з аеропорту Ататюрка в Севастополь президентського борту Tu-214-PU-SBUS та літака ВПС Росії Іл-46-400VVIP RA96102.

Увечері 8 січня в Севастополі повідомили, що вранці 9 січня Чорноморський флот Росії перекриє рейд. Вдень у четвер рейд був перекритий повторно. Однак про підготовку навчань у російських ЗМІ нічого не повідомлялося.

Проте вранці 9 січня з'явилися повідомлення про те, що Путін перебуває на борту крейсера «Маршал Устинов», який прямує в район навчань Чорноморського флоту.

Пізніше 9 січня в севастопольських групах у соціальних мережах почали з'являтися фотографії військових кораблів. На одному з фото в кадр потрапив ракетний крейсер «Маршал Устинов».

За переміщенням військових кораблів, при повному на той момент мовчанні ЗМІ, можна було спостерігати за допомогою вебкамер: ось, наприклад, російський військовий крейсер у Севастопольській бухті, краєвид із Радіогірки.

Офіційна інформація про участь Путіна у військових навчаннях біля берегів Севастополя з'явилася на сайті російського президента тільки о 15-й годині за московським часом. У пресслужбі повідомили, що, окрім бойових кораблів Північного та Чорноморського флотів Росії, у навчаннях брали участь екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

«Маршал Устинов» та його пересування

Згідно з відкритими джерелами, ракетний крейсер проєкту 1164 «Маршал Устинов» довжиною 186,5 метра і шириною 20,8 метра розрахований на екіпаж 476 осіб, може розвивати швидкість до 32 вузлів. Має на озброєнні 16 пускових установок ракетного комплексу П-1000 «Вулкан», два торпедні апарати калібром 533 мм, дві реактивні бомбометні установки РБУ-6000, дві здвоєні артилерійські установки AK-130, дві здвоєні пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Оса-МА», а також кулемети АК-630 та пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300Ф «Риф».

У неділю, 5 січня, з'явилися повідомлення про те, що «Маршал Устинов» пройшов Босфор і наблизився до Стамбула.

Міжнародне інтернет-видання «Морський бюлетень», з посиланням на джерела, повідомило, що крейсер чекає прибуття до Туреччини російського президента Володимира Путіна.

При цьому російські ЗМІ практично не повідомляли про прибуття крейсера до берегів Туреччини, натомість писали про перекидання «Маршала Устинова» в район Сирії.

Зокрема, у телеграм-каналі «Військовий оглядач» 5 січня повідомлялося, що «Маршал Устинов» «був терміново відряджений у Середземне море», але «ситуація у світі загострилася і командування ухвалило рішення про передислокацію».

Інформація про заплановану передислокацію крейсера до берегів Сирії не підтверджена, проте 7 січня несподівано стало відомо про поїздку президента Росії до Дамаска, де Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом.

Невдачі «Маршала Устинова» у Босфорі

Тим часом у «Маршала Устинова» почалася низка невдач. За повідомленнями, крейсер двічі не зміг причалити до пристані та двічі повертався на якірну стоянку в Мармуровому морі.

У соціальних мережах і на каналі YouTube з'явилися відео, на яких корабель супроводжують чотири буксири.

За повідомленнями, крейсер не зміг причалити «через сильний вітер». Водночас російський експерт, редактор інтернет-видання «Морський бюлетень» Михайло Войтенко повідомив Крим.Реалії, що, за словами моряків, які часто проходять Босфор, у той день вітер не був настільки сильним, щоб завдати проблем крейсеру. Войтенко звернув увагу на відео, опубліковане очевидцями, яке, за його словами, свідчить про те, що проблема була, «швидше за все, з кермовим механізмом».

Михайло Войтенко в коментарі Крим.Реалії назвав інцидент з невдалим швартуванням російського крейсера «конфузом» і висловив здивування з приводу того, що про це практично не пишуть російські ЗМІ, хоча раніше російські видання неодноразово публікували інформацію про цей крейсер як про «найпотужніший російський корабель».

Я не заздрю «Маршалу Устинову», аж до останнього матроса... Звичайно, конфуз дуже неприємний

При цьому експерт припустив: спочатку передбачалося, що в Стамбулі президент Туреччини разом з Путіним відвідає «Маршал Устинов» і що крейсер буде перебувати біля берегів Сирії під час візиту російського президента до Дамаска. Однак інциденти зі швартуванням порушили ці плани.

«Я не заздрю «Маршалу Устинову», аж до останнього матроса, якщо це так. Але схоже, що так і є, а інакше чому всі мовчать? Звичайно, конфуз дуже неприємний. Його так усі оспівують, а він елементарно не зміг пришвартуватися», ‒ сказав Михайло Войтенко.

Після стоянки в районі Мода в Мармуровому морі «Маршал Устинов» підняв якір і попрямував до Чорного моря, переправившись через Босфор у другій половині дня 8 січня.

«З військово-морської точки зору, це скандал»

На тлі звітів про «успішно проведені» навчання біля берегів Севастополя про ситуацію з поломкою російського крейсера «Маршал Устинов» російські ЗМІ практично не пишуть, хоча журналісти навряд чи могли обійти увагою один з головних російських ракетних крейсерів, на якому був обладнаний штаб для спостереження Путіна за перебігом військових навчань. Головний редактор українського інформаційного агентства Black Sea News Андрій Клименко в коментарі Крим.Реалії висловив припущення, що невдачі екіпажу призвели до того, що Путін був змушений повертатися з Туреччини до Севастополя літаком, хоча спочатку міг плануватися морський перехід.

«Моя версія така: крейсер прибув до Стамбула з метою стати парадною резиденцією Путіна для відповідного прийому Ердогана. Путін зустрів би його на борту ракетного крейсера і, можливо, повернувся б ним до Севастополя. Це було б в його стилі: згадаймо польоти Путіна на винищувачі», ‒ сказав Андрій Клименко.

Експерт нагадав, що «Маршал Устинов» двічі робив безуспішні спроби причалити до берега.

Крейсер спочатку намагалися поставити до причалу прямо біля палацу Долмабахче в Босфорі. Він там мало не спиляв носом набережну

«Крейсер спочатку намагалися поставити до причалу прямо біля палацу Долмабахче в Босфорі. Він там мало не спиляв носом набережну і потім пішов у Мармурове море. На наступний день його намагалися поставити до парадного причалу мису Сарайбурну ‒ там військовий причал, куди зазвичай стають іноземні військові кораблі. Але й туди не змогли. Звичайно, це виглядає ‒ особливо з точки зору турків ‒ просто смішно, тому що до тих причалів стають океанські лайнери по триста метрів у довжину. З військово-морської точки зору, це скандал», ‒ розповів Крим.Реалії Клименко.

На його думку, інцидент міг привести до зміни планів російського керівництва

«Моя версія така: командир крейсера «отримав по шапці» і корабель пішов до Севастополя сам, Путін полетів літаком

«Моя версія така: командир крейсера «отримав по шапці» і корабель пішов до Севастополя сам. Зрозуміло, що після таких інцидентів, про які, безсумнівно, доповіли головнокомандувачу, для його охорони стало зрозуміло, що ризикувати не можна, раз вони в Босфорі такий ляп двічі допустили. Тому Путін полетів літаком. Крейсер пішов сам, хід у нього швидкий, і сьогодні вранці він взяв Путіна на борт і вийшов постріляти в море», ‒ сказав Андрій Клименко.

«Демонстрація військової потужності Росії»

Російський військовий експерт Олександр Гольц у коментарі Крим.Реалії назвав минулі навчання біля берегів Севастополя «демонстрацією військової могутності Росії».

«Це демонстрація здатності російського флоту створити потужне угрупування ‒ а там було до 30 бойових кораблів ‒ і здатності вести бойові дії як раз у Чорному морі, яке хочеш не хочеш перетворюється на район військового протистояння НАТО та Росії. Це був досить масштабний захід з пусками крилатих ракет «Калібр», пуском гіперзвукової ракети «Кинджал», ‒ сказав він.

При цьому Олександр Гольц не вважає участь російського президента в навчаннях екстраординарною подією.

Путін регулярно бере участь у військових маневрах. Він дуже любить красуватися на тлі кораблів, літаків, танків.​

«Путін регулярно бере участь у військових маневрах. Він дуже любить красуватися на тлі кораблів, літаків, танків. Це закономірно: коли у країни немає великих успіхів ні в економіці, ні в соціальній сфері, військова міць ‒ це те, чим керівництво країни пропонує росіянам пишатися», ‒ наголосив військовий експерт.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив, що в анексованому Криму перебувають 31,5 тисячі російських військовослужбовців, а також близько тисячі одиниць техніки, зокрема танків, броньованих машин, потужних бойових засобів артилерії, авіації та флоту. Український дипломат повідомив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції «Проблема мілітаризації АР Крим та Севастополя, а також частин Чорного та Азовського морів» і закликав країни-члени ООН підтримати цей документ, головною метою якого є примус Росії вивести всі війська з Криму і припинити тимчасову окупацію півострова.