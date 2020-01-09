МЗС протестує через черговий неузгоджений приїзд Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України протестує через черговий приїзд президента Росії Володимира Путіна до окупованого Криму, не узгоджений із Києвом.

У зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом В. Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. Вкотре наголошуємо на неприпустимості неузгоджених з Українською Стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах. Це – грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права», – написала у твітері речниця МЗС Катерина Зеленко і додала хештег «Крим – це Україна».

Раніше 9 січня Путін без оголошення вкотре прибув до окупованого Криму на порушення норм міжнародного права і українського законодавства і був присутній на пусках ракет, повідомили російські агентства з Севастополя.

За повідомленнями, під час навчань, за якими спостерігав Путін, відбулися пуски крилатих ракет «Калібр», потенційно здатних нести ядерні боєзаряди, і нових гіперзвукових ракет «Кинджал».

Попереднього разу Путін побував на окупованому українському півострові, так само без узгодження з владою України, під кінець грудня.

Такі поїздки чільних російських посадовців викликають різку негативну реакцію офіційного Києва, їх засуджують і західні союзники України.