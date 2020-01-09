Путін у Криму спостерігав за пусками потенційно ядерних ракет

Президент Росії Володимир Путін без оголошення вкотре прибув до окупованого Криму на порушення норм міжнародного права і українського законодавства і був присутній на пусках ракет, повідомили російські агентства з Севастополя.

За повідомленнями, під час навчань, за якими спостерігав Путін, відбулися пуски крилатих ракет «Калібр», потенційно здатних нести ядерні боєзаряди, і нових гіперзвукових ракет «Кинджал».

При цьому Путін перебував на борту російського ракетного крейсера «Маршал Устинов», який базується на Північному флоті в Сєвероморську на півночі Росії і ввійшов у Чорне море в рамках низки навчань.

Днями турецькі засоби інформації повідомляли про інцидент із цим крейсером, коли він проходив протоку Босфор поблизу Стамбула: корабель зносило течією на берег, і він виявився нездатним самостійно втримати курс, так що ситуацію врятували три турецькі буксири, що прийшли на допомогу.

Попереднього разу Путін побував на окупованому українському півострові, так само без узгодження з владою України, під кінець грудня.

Такі поїздки чільних російських посадовців викликають різку негативну реакцію офіційного Києва, їх засуджують і західні союзники України.