Москва повернула Києву ноту протесту щодо візиту Путіна до Криму

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що повернуло українській стороні ноту протесту, направлену Москві через візит російського президента Володимира Путіна в анексований Крим 9 січня.

Як вказали у відомстві, ноту повернули «через відсутність підстав для протесту».

У російському міністерстві стверджують, що Путін «не повинен погоджувати з іноземними державами свої поїздки в суб’єкти Росії».

9 січня Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим із Києвом приїздом президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим.

Президент Росії Володимир Путін 9 січня перебував у Севастополі. Він спостерігав за ходом спільних навчань Північного і Чорноморського флотів Росії в Чорному морі з борту ракетного крейсера «Маршал Устінов». 10 січня Путін перебуває в Ялті, де закликав підконтрольну Росії владу півострова «навести порядок» і підвищити якість життя населення.

Востаннє Путін побував в анексованому Криму 23 грудня минулого року, під час запуску залізничного руху Керченським мостом.

МЗС України неодноразово висловлювало протест у зв’язку з неузгодженими візитами президента Путіна в анексований Росією Крим і Севастополь.