Суперкатери для України: Майкл Карпентер про нову безпекову допомогу США

Епідемія коронавірусу зупинила життя в Америці. Більшість державних установ відправили чиновників працювати з дому. І навіть Пентагон до 30 червня заборонив пересування американських військовослужбовців як всередині країни, так і за її межами. А ще у військовому відомстві навіть розробили план евакуації Білого дому, коли у разі погіршення ситуації із поширенням вірусу військові мають вивезти з Вашингтона керівництво країни. Як за цих умов просувається питання щодо американської військової допомоги Україні? І що має бути у цьогорічному «безпековому пакеті»? Про це кореспондент української служби Радіо Свобода поговорив із колишнім заступником міністра оборони США, а зараз – провідним військовим та політичним експертом Майклом Карпентером.

– В кінці квітня – на початку травня торік якраз були інтенсивні переговори щодо військової допомоги. А цього року яка ситуація? Епідемія зупинила роботу підрозділів Пентагону, які цей «безпековий пакет» для Києва планують, чи військові, на відміну від решти чиновників, й надалі в роботі?

Затримки можуть виникнути хіба що у деяких субпідрядників, які повинні підготувати військову техніку і доставити її в Україну

– Я думаю, співробітники Пентагону, ймовірно, як і раніше, займаються плануванням військової допомоги. Підозрюю, що затримки в результаті пандемії можуть виникнути хіба що у деяких субпідрядників, які повинні підготувати військову техніку і доставити її в Україну. Тобто, я б більше турбувався про те, як саме чиновники Міноборони розпланують виділення безпекової допомоги. Але якщо ви стурбовані, що там зі співробітниками Пентагону відбувається через вірус, то вони, як і раніше, працюють.



– Що саме вони планують надати Україні – пресі частково стало відомо із джерел у Конгресі. З військового відомства США сенаторів інформували про готовність виділити, зокрема, патрульні катери Mark VI. На вашу думку, це правильне рішення? Наскільки вони потрібні?

Mark VI – дуже маневрове тактичне судно

– Насправді я був разом з групою інших провідних експертів – колишніх співробітників американської адміністрації – на зустрічах з різними конгресменами й співробітниками апарату Конгресу і наполегливо вмовляв виділити саме цей тип озброєнь. Mark VI – дуже маневрове тактичне судно, яке часто використовується силами спеціальних операцій. Катер може ходити на мілководді, здатен пересуватися дуже швидко. Його також можна оснастити протикорабельною зброєю. Тому це ідеальна військова техніка для України, щоб мати можливість хоча б частково розвивати свої морські можливості і як засіб для стримування російської агресії.

– А чому саме ця модель? В чому її переваги?

Україна не може закупити десятки есмінців і великих кораблів, які могли б діяти в наступальній манері, стримуючи Чорноморський флот. Замість цього потрібні декілька швидких патрульних катерів

– Ключове для України, яка має досить велику незахищену акваторію як в Азовському, так і в Чорному морях, – той факт, що у Києва просто немає ресурсів, щоб мати можливість конкурувати сам на сам з Чорноморським флотом Росії. Це очевидно, що Україна не може закупити десятки есмінців і великих кораблів, які могли б діяти в наступальній манері, стримуючи Чорноморський флот. Замість цього вам потрібні декілька швидких патрульних катерів, які можуть забезпечити повне розуміння загальної картини: розвідку і спостереження за тим, що відбувається вздовж берегової лінії. Вони мають бути швидкими, мають бути в змозі ухилитися від, наприклад, російських штурмових катерів. І це не повинні бути величезні есмінці! Просто невеликі кораблі – швидкі, спритні, такі, що забезпечують охоплення цієї великої території, як в Чорному, так і в Азовському морях. Для того, щоб забезпечити, як я вже сказав, кращу картину і певні можливості для захисту.

Важливо, щоб на них було озброєння, зокрема протикорабельні ракети

Ось чому важливо, щоб на них було озброєння, зокрема протикорабельні ракети. Але це не наступальне озброєння, а можливість забезпечити певне обмежене стримування – на випадок, якщо росіяни почнуть атаку. Подивіться – балансу немає. У Росії набагато більше морських засобів і в Азовському, і в Чорному морях, ніж в України. І ви ніколи не зможете подолати цей негативний баланс. Але замість цього потрібно отримати нехай обмежену у своїх можливостях, але летальну зброю, яка дасть – нехай частково – можливості для стримування. Це як «Джавеліни», які призначені для наземних операцій. Адже їх не можна використовувати як наступальне озброєння, але вони є елементом стримування; тому що ворог повинен боятися – якщо він наважиться (на атаку – ред.), то в результаті зазнає значних втрат.

– А скільки цих катерів Україна може отримати цього року? І скільки взагалі потрібно?

Я думаю, мова про кілька суден цього року... Сподіваюся, через п'ять-шість-сім років у вас буде принаймні дюжина цих кораблів. Це було б ідеально

– Я думаю, мова про кілька суден цього року. А далі це повинен бути довгостроковий процес (постачання техніки – ред.). Якби Україна мала хоча б шість або сім таких кораблів – або отримала їх від США, – я думаю, це був би величезний актив. Наявність навіть шести-семи таких суден дозволила б вам оперативно їх використовувати, щоб «накрити» різні частини морського узбережжя в різний час. Міняти їхню локацію, потім оперативно повернути до місця дислокації, якщо того вимагатимуть обставини. Звісно ж, в Україні є і власні судна – класу «Гюрза», але Mark VI мають більші можливості. Тож, сподіваюся, через п'ять-шість-сім років у вас буде принаймні дюжина цих кораблів. Це було б ідеально.

– Часто обговорюють – а наскільки реально, щоб Україна у себе їх будувала, купивши не самі катери, а ліцензію на їхнє виробництво. Це реально?

– Це залежить від виробника. Це не те рішення, яке може прийняти уряд США. Велика частина устаткування, яке ми закуповуємо для наших власних військових, надходить з приватних джерел, а не від держави. Знаєте, у нас не така система, як в Росії, де є «Рособоронекспорт», велика державна корпорація, яка виробляє військову техніку. Наше обладнання виробляється приватними компаніями. Тому якщо компанія погодиться дати ліцензію Україні – це було б здорово. Я б насправді вітав це, якби це сталося. Але справа за компанією-виробником, оскільки вона володіє конфіденційною інформацією, яка стосується цих кораблів.

– Якщо подивитися на проблему ширше – а що Україні зараз потрібно для захисту морських рубежів?

Потрібні засоби розвідки, спостереження, рекогностування та радарні станції

– Дуже важливо (окрім отримання цих катерів) – взагалі мати повну інформацію про ситуацію у морській акваторії, так би мовити, мати «повну картину». А для цього в першу чергу потрібні засоби розвідки, спостереження, рекогностування та радарні станції. А також ви маєте розмістити буї на воді, що матимуть засоби для спостереження. Тому що, як я вже сказав, українська берегова лінія як в Чорному, так і в Азовському морях має протяжність в тисячі кілометрів. Це величезна територія. І ви повинні бути в змозі її охопити. А це означає – потрібні безпілотні системи, буї на воді, датчики. І додатково – наземні радіолокаційні станції, можливо, також запровадити стеження з дронів, щоб мати можливість здійснювати спостереження за цією територією.

Для України дуже важливо також розвивати не тільки засоби морського базування, а й наземні протикорабельні ракети

І ще один момент. Для України дуже важливо також розвивати не тільки засоби морського базування, а й наземні протикорабельні ракети. Це виключно оборонна система. І вона не буде провокувати Росію, тому що очевидно ж, що ви не можете проводити наступальні операції, використовуючи те, що знаходиться на наземних базах. Але наявність протикорабельних засобів, як кажуть, «на землі», а не на морі, стала б дуже ефективним фактором стримування в разі, якщо Росія планує якусь атаку.

– Ці озброєння можуть стати частиною американського пакету військової допомоги?

– Вони можуть бути. Я відстоюю ідею, щоб Сполучені Штати надали такого роду наземні протикорабельні озброєння, та у нас є кілька систем, які б підійшли б для цього.

«Міністерство оборони не коментує і не підтверджує потенційні або очікувані пакети допомоги безпеки, поки вони перебувають на розгляді Конгресу», – заявила на початку березня прессекретар Пентагону в коментарі CNN.