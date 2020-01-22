Російські військові тренувалися знищувати безпілотники у окупованому Криму

Російські військові провели в окупованому Криму навчання з пошуку і знищення повітряних цілей. Про це повідомили у пресслужбі Чорноморського флоту Росії.

«За задумом навчань умовний противник застосував для атаки позицій зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 «Тріумф» безпілотні літальні апарати. Повітряні цілі були виявлені, ідентифіковані та знищені на безпечній відстані», – мовиться у повідомленні.

Напередодні екіпажі більше 10 гелікоптерів армійської авіації Південного військового округу Міноборони Росії в небі над анексованим Кримом вчилися «прикривати стратегічні об’єкти», розташовані на півострові.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.