Україна планує направити 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку – Кулеба

В України є план відправити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як альянс відновить її роботу, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби. Як повідомляє пресслужба уряду, він сказав про це 14 січня у штаб-квартирі НАТО на зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Джоном Манзою.

«Запрошення стати операційним партнером місії альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму», – сказав Кулеба.

За повідомленням, заступник генсекретаря НАТО відзначив, що для альянсу дуже важлива участь України у місії в Іраку.

В уряді нагадали, що Україна брала участь у тренувальній місії НАТО в Іраку з 2006 року. Це спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку і країн-партнерів НАТО. Українські офіцери працювали військовими радниками в Національному оперативному центрі Офісу прем’єр-міністра Іраку й Об’єднаному оперативному центрі МВС Іраку, брали активну участь у розробленні оперативних процедур.

У 2019 році альянс запропонував Україні продовжити співпрацю – Північноатлантична рада НАТО надала Україні статус потенційного операційного партнера місії НАТО в Іраку.

Україна вже направила НАТО запит, щоб отримати статус повного операційного партнера. Крім того, триває розробка національної нормативної бази участі у цій операції, додали в Кабміні.

Також обговорюється можливість залучення українських військових як інструкторів програми DEEP у рамках діяльності місії НАТО в Іраку для підготовки військовослужбовців Збройних сил Іраку.