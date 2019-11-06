В Україну прибула місія НАТО

В Україну прибула місія Організації Північноатлантичного договору для оцінки Річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО, повідомляє місія на сторінці у Facebook.

«Ще тиждень не минув після візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, а Київ знову відвідує делегація Альянсу, тепер вже на експертному рівні. 6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрічатиметься з представниками майже всіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за результатами візиту місія підготує рекомендації до звіту про виконання Річної національної програми на 2019 рік, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО.

11 грудня у штаб-квартирі НАТО заплановане проведення останнього цього року засідання комісії Україна-НАТО для представлення оцінки Річної національної програми-2019 та обговорення питань підготовки програми на наступний рік.