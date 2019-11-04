У Литві стартували військові навчання з участю 11 країн НАТО

Міжнародні навчання «Залізний вовк 2019» стартували 4 листопада у Литві. Як йдеться на сайті командування Литовської армії, в навчаннях візьмуть участь майже 4 тисячі військовослужбовців з 11 країн НАТО, зокрема Бельгії, Чехії, Великобританії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії, Німеччин.

«Навчання проходитимуть на полігоні генерала Сільвестраса Жукаускаса в місті Пабраде, де будуть присутні близько 1000 військово-технічних підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Основна фаза навчань триватиме до 18 листопада, а повернення техніки до місць постійної дислокації заплановане на 18-22 листопада.

Загалом у навчаннях будуть задіяні майже 1000 військових одиниць техніки – танків, бойових машин піхоти, бронетехніки, артилерійських гармат.

Майже 4000 військовослужбовців Литви та Альянсу з Бельгії, Чехії, Великобританії, Естонії, США, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Португалії та Німеччини проходитимуть навчання у навчанні "Залізний вовк 2019-II", організованому бригадою стрілецької бригади ЗС Литовської Республіки Залізний Вовк взаємодія при плануванні та проведенні наступальних та оборонних операцій.

За даними литовських військових, основна мета навчань «Залізний вовк» – взаємодія при плануванні та проведенні наступальних та оборонних операцій.