Понад десять російських гелікоптерів провели над окупованим Кримом бойові навчання

Екіпажі більше 10 гелікоптерів армійської авіації Південного військового округу міноборони Росії в небі над окупованим Кримом вчилися «прикривати стратегічні об’єкти», які розташовані на півострові.

Про це у вівторок повідомляє відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

«Також вертолітники відпрацювали супровід і вогневу підтримку транспортних гелікоптерів, що виконують умовне десантування підрозділів», – мовиться у повідомленні.

Раніше Чорноморський флот Росії повідомив, що планує підвищити інтенсивність бойових навчань у 2020 році.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.