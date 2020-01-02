Росія хоче збільшити кількість льотних навчань над анексованим Кримом

Російські військові мають намір на 15% збільшити кількість льотно-тактичних навчань за участю екіпажів вертольотів, повідомляє пресслужба Південного військового округу Росії.

Згідно з інформацією відомства, в 2020 році з екіпажами вертольотів планується провести більше ніж 40 навчань різного масштабу в анексованому Криму і на півдні Росії.

«Вертолітники відпрацюють доставку боєприпасів і різних вантажів у важкодоступні гірські райони, супровід колон, висадку тактичного повітряного десанту, вогневу підтримку дій штурмових загонів і військ на землі», – йдеться в повідомленні.

Раніше Чорноморський флот Росії повідомив, що планує підвищити інтенсивність бойових навчань у 2020 році.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.