«Депортований» із Криму блогер заявив, що йому погрожували вбивством дорогою з Росії на Донбас

«Депортований» із Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський заявляє, що бойовики угруповання «ЛНР» погрожували його вбити «голими руками» по дорозі з Росії на Донбас. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами Гайворонського, інцидент стався під час перевезення його з «міграційної в’язниці» в Краснодарському краї Росії до російсько-українського кордону.

«Везли нас у ГАЗелі, 9 осіб. Частина – з так званої «ЛНР», через прострочення і порушення трудових патентів виганяли в «ЛНР», а я і ще чотири людини – саме на територію, яка підконтрольна Києву. І ось поки ми їхали, а там були реальні бойовики, які воювали на боці «ЛНР» проти Києва, вони кричали на пристава: «Ви що робите? Це ж «бандерівець», він же Путіна ненавидить, нас ненавидить! Через таких, як він, ми досі Київ не захопили. Давайте зателефонуємо в ФСБ, щоб його в Україну не везли. Давайте його в «ЛНР» вивеземо, ми його прямо там на першому метрі нашого кордону голими руками вб’ємо. Нам наше «МГБ» допоможе», – розповів блогер.

За словами Гайворонського, бойовики «намагалися його штовхати», поки він сидів на підлозі в наручниках.

Раніше стало відомо, що Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», вже перебуває на материковій частині України. 1 січня Гайворонський прибув до Києва на поїзді з Бахмута.

20 грудня 2019 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії».

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний Кремлю суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Гайворонського пов’язував його арешт з попереднім затриманням у березні 2019 року – за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, під час вторгнення російських військ Гайворонський підтримував дії Росії по захопленню Криму.