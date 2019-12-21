Кримська правозахисна група: видворення Гайворонського Росією з окупованого нею Криму порушує права людини

Рішення підконтрольного Росії Ялтинського міського суду про видворення блогера Євгена Гайворонського «з території Росії» порушує кілька міжнародних стандартів прав людини.

Про це розповів проєкту Радіо Свобода Крим. Реалії експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

«Зокрема, заборона перебувати в Криму, де Гайворонський фактично проживає, порушує його право на свободу пересування. Оскільки фактичною причиною переслідування Гайвороского є його діяльність як блогера, то це є також і обмеженням свободи вираження поглядів. Крім цього, примусова депортація громадянина України з окупованої території є порушенням ст. 49 Женевської конвенції IV », – заявив правозахисник.

Як наголошується в постанові суду про видворення, Гайворонський отримав російський паспорт з порушеннями, в зв'язку з чим його російське громадянство було анульоване. Рішення виніс суддя Борис Горбов (раніше цей же суддя виніс рішення про штраф для Гайворонського за пост з нецензурним виразом про президента Росії Володимира Путіна).

Суд в окупованому Криму 20 грудня ухвалив рішення про депортацію ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

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Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.