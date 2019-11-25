У Криму суд оштрафував блогера Гайворонського за «неповагу» до Путіна

В анексованому Криму підконтрольний Росії Ялтинський міський суд оштрафував на 30 тисяч рублів ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського за допис у Фейсбуці, який нібито містить «негативну оцінку» російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

Ладін уточнив, що суддя виніс постанову, згідно з якою визнав Гайворонського винним у здійсненні адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 20.1 Кодекса про адміністративні правопорушення Росії («явна неповага до осіб, що здійснюють державну владу в Російській Федерації»).

«Однозначно, це рішення буде оскаржене», – додав адвокат.

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За його словами, під час судового засідання ані Гайворонський, ані адвокат не підтверджували, що акаунт, який оприлюднив допис, належить блогеру.

Крім того, під час судового засідання допитали фахівця, який підтвердив, що «умовний Іванов може створити акаунт «Євген Гайворонський» з його фото та писати що завгодно».

Ладін відзначив, що Гайворонський був відсутній під час судового засідання через сильні головні болі.​

Адвокат просив відкласти судове засідання, але суддя відхилив його клопотання.

Акаунт під назвою Evgeny Gaivoronskyi у Фейсбуц не є верифікованим.

31 жовтня ялтинського журналіста та блогера Євгена Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.

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Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.