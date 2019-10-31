У Криму блогера Гайворонського звинуватили в адмінпорушенні через допис про Путіна – адвокат

В анексованому Криму журналіста і блогера Євгена Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за статтею про «розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності» через допис у соцмережі Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

31 жовтня Гайворонського привезли із спецприймальника до суду для розгляду справи. Згідно з матеріалами справи, журналіста звинувачують через публікацію на його сторінці в Facebook від 7 жовтня.

«Опублікував текстовий коментар щодо президента Росії, згідно з висновком експерта, є висловлювання, в яких негативно оцінюється особа, позначена як «Президент В.В. Путін», за ознакою приналежності до державної влади. Цей коментар виражений у непристойній формі з використанням ненормативної лексики, чим висловив явну неповагу до суспільства, держави, органів, що здійснюють державну владу в Росії...», – йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення.

Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.