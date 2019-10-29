Суд в окупованому Криму залишив під арештом ялтинського журналіста Гайворонського

Суддя підконтрольного Росії Мирового суду Ялти Олександр Алтунін 29 жовтня залишив чинним рішення про адміністративний арешт на 15 діб щодо журналіста і блогера Євгена Гайворонського. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Тоді суд заарештував його на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.