В анексованому Криму блогер Гайворонський вийшов з ізолятора після 10 діб арешту

Ялтинський журналіст, блогер Євген Гайворонський вийшов з ізолятора тимчасово тримання в анексованому Криму, де у Сімферополі він відбув 10 діб арешту за відмову проходити медобстеження під час його попереднього затримання 26 березня. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі повідомив сам Гайворонський.

Гайворонський розповів, що під час перебування в ізоляторі до нього приїжджали російські силовики, які нібито погрожували йому російською в’язницею, якщо він відмовиться поїхати на материкову Україну, щоб займатися шпигунством. Російські силовики такі його заяви не коментували.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Євгена Гайворонського. 26 березня його затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів і взяли під варту на 12 діб за статтею про вживання наркотичних речовин без призначення лікаря. Крім того, суд зобов’язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності. Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу і займався в місті журналістською діяльністю. В Ялті він живе кілька років. Працював прес-секретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народное единство», активісти якої в березні 2014 роки збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський «Євразійський журнал». На цій посаді він хвалив президента Росії Володимира Путіна під час перегляду його щорічного послання, яке транслювалося на набережній Ялти.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольська правда». Після звільнення з неї почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику місцевої влади.