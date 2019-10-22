Суд у Криму заарештував на 15 діб ялтинського блогера Євгена Гайворонського

Підконтрольний Росії Мировий суд Ялти 22 жовтня заарештував на 15 діб ялтинського активіста, блогера і журналіста Євгена Гайворонського. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Олексій Ладін.

Гайворонського звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності.

Раніше про затримання Гайворонського повідомила кореспонденту Крим.Реалії сестра активіста Дарина.

За її інформацією, все відбулося в Ялті 22 жовтня близько 13:00. Під час затримання його кілька разів ударили обличчям об поліцейську машину. Про те, що трапилося, Гайворонський встиг повідомити сестрі по телефону.

Близько двох тижнів тому слідчі органи повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.

Коментарі російських правоохоронців у Криму щодо затримання Гайворонського поки що відсутні.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.